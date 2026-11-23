Porast nivoa mora ugrožava Maldive i druge ostrvske države, čiji predstavnici upozoravaju da bi klimatske promjene mogle da ostave milione ljudi bez domova.

Izvor: Maksim Konstantinov / Zuma Press / Profimedia

Maldivi, jedna od najpoznatijih turističkih destinacija na svijetu, mogli bi da se suoče sa ozbiljnim posljedicama porasta nivoa mora, a procjene pokazuju da bi čak 80 odsto njihovih koralnih ostrva moglo da postane nepogodno za život do 2050. godine. Slična sudbina prijeti i drugim ostrvskim državama, poput Tuvalua, Kiribatija i Maršalskih Ostrva, čiji stanovnici upozoravaju da bi klimatske promjene mogle da ih ostave bez domova.

Posebno zabrinjava činjenica da su ove države među najmanjim zagađivačima na svijetu. Maršalska Ostrva, na primjer, odgovorna su za svega 0,01 odsto godišnjih globalnih emisija gasova sa efektom staklene bašte, a ipak se suočavaju sa mogućnošću gubitka velikog dijela teritorije do kraja vijeka.

Zbog toga su predstavnici malih ostrvskih država na klimatskom samitu Ujedinjenih nacija COP31 u turskoj Antaliji upozorili da više nema vremena za prazna obećanja. Od najvećih svjetskih zagađivača zahtijevaju smanjenje emisija i finansijsku pomoć kako bi zaštitili stanovništvo od posljedica globalnog zagrijavanja.

"Ne trebaju nam nova istraživanja. Ne trebaju nam novi pregovori. Potrebno nam je samo više konkretnih akcija", izjavio je premijer Tonge Fatafehi Fakafanua za agenciju AP.

Njegova zemlja, poput drugih ostrvskih država, suočava se sa sve ozbiljnijim posljedicama klimatskih promjena. Rekordne temperature okeana ugrožavaju morski svijet od kojeg zavisi lokalno stanovništvo, dok porast nivoa mora povećava rizik od poplava i erozije obala.

Države kojima prijeti gubitak teritorije

Među najugroženijim državama nalazi se Kiribati, ostrvska zemlja u Tihom okeanu, čija se budućnost dovodi u pitanje zbog porasta nivoa mora.

"Osjećam da su moja budućnost i budućnost generacija koje dolaze dovedene u pitanje. Ne tražimo sažaljenje, već klimatsku pravdu, snažnije obaveze i stvarne poteze", poručila je Atiterentai Rinimarava, 24-godišnja predstavnica mladih iz Kiribatija.

Male ostrvske države zajednički nastupaju kroz Savez malih ostrvskih država, koji okuplja 39 članica i nastoji da ojača njihov uticaj na međunarodnoj sceni.

"Pojedinačno smo male ekonomije i imamo malo uticaja. Ali kada nastupamo zajedno, naš glas može da bude veoma snažan", izjavila je Ilana Seid, predsjedavajuća Savezu i ambasadorka Palaua pri Ujedinjenim nacijama.

Globalno zagrijavanje prijeti opstanku ostrvskih država

Jedan od glavnih zahtjeva ostrvskih država jeste očuvanje cilja da se globalno zagrijavanje ograniči na 1,5 stepeni Celzijusa u odnosu na predindustrijski period.

Međutim, Ujedinjene nacije upozoravaju da svijet trenutno nije na putu da ostvari taj cilj.

"Za nas to nije samo temperaturna granica, već granica opstanka", poručila je Adel Tomas, stručnjakinja za klimatske promjene porijeklom sa Bahama.

Ostrvske države traže i konkretnu finansijsku pomoć. Njihov cilj je postizanje dogovora o 500 miliona dolara za programe prilagođavanja klimatskim promjenama i dodatnih 200 miliona dolara za sisteme ranog upozoravanja na prirodne katastrofe.

"Pravedno je da onima koji trpe posljedice klimatskih promjena pomognu oni koji su za njih odgovorni", istakao je premijer Tonge.

Okeani sve topliji, raste strah od novih katastrofa

Ovogodišnji klimatski samit održava se nakon niza ekstremnih vremenskih događaja. Svjetski okeani u avgustu su dostigli rekordne temperature, dok sve intenzivniji fenomen El Ninjo dodatno povećava rizik od vremenskih nepogoda.

Istovremeno, geopolitičke krize, uključujući rat u Iranu, dovele su do rasta cijena energenata, dok je međunarodna pažnja podijeljena između klimatskih pregovora i velikih političkih samita.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da Sjedinjene Američke Države, jedna od najvećih ekonomija i najvećih emitera gasova sa efektom staklene bašte, drugu godinu zaredom ne učestvuju na pregovorima na nivou vlade.

Iako su međunarodni klimatski sporazumi često zasnovani na dobrovoljnim obavezama, predstavnici ostrvskih država smatraju da odustajanje od pregovora nije opcija.

"Ovi pregovori moraju da vrate vjeru mladih u međunarodne institucije i svjetske lidere, koji bi trebalo da obezbijede budućnost pogodnu za život", poručila je ekološka aktivistkinja Kijun Vu iz Singapura.

Za male ostrvske države pitanje više nije samo koliko će se planeta zagrijati, već koliko dugo će njihovi stanovnici moći da nastave da žive na zemlji koju generacijama nazivaju svojim domom.

(Nova.rs/Mondo)