Zimsku sezonu na Jahorini 28. novembra otvoriće jedna od najpoznatijih svjetskih manekenki Naomi Kembel svojim muzičkim nastupom za di-džej pultom, saopšteno je iz Olimpijskog centra "Jahorina".

Izvor: Profimedia/ABACA

Dolazak svjetske modne zvijezde trebalo bi da donese veče ispunjeno muzikom, zabavom i glamurom.

"Kembelova, koja decenijama zauzima jedno od najznačajnijih mjesta na svjetskoj modnoj sceni, ovim nastupom donosi duh svjetske zabavne scene na olimpijsku planinu, koja početak nove zimske sezone najavljuje uz atraktivan muzički program", navodi se u saopštenju OC Jahorina.

Izvor: OC Jahorina

Ulaznice za događaj biće dostupne putem platforme "ulaznica.org".

Nastup je najavljen za 22.00 časa.

(Srna)