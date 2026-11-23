Evropska prestonica praznične čarolije za 2026. godinu nije tamo gde biste očekivali. Zagreb je pobijedio poznate evropske destinacije, a evo šta ga čini posebnim.

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Dok se sa približavanjem decembra mnogi već raspituju o najljepšim božićnim marketima u Evropi, jedno ime ove godine posebno se izdvaja. Iako su Beč i Prag godinama među prvim asocijacijama na praznična putovanja, titula najbolje evropske destinacije za božićni odmor u 2026. pripala je Zagrebu.

Prestonica Hrvatske našla se na prvom mjestu liste "Best Christmas City Breaks in Europe 2026", koju je objavila turistička platforma European Best Destinations. Zagreb je iza sebe ostavio Ženevu i Edinburg, dok su se među konkurentima našli i Beč, Budimpešta, Prag i Strazbur.

U izboru je učestvovalo 10.089 putnika, koji su glasali za 16 evropskih destinacija. Ono što je Zagrebu donijelo prednost nije samo izgled božićnih kućica i ukrasa, već cjelokupna praznična ponuda, od kulturnih i zabavnih događaja, preko gastronomije, do znamenitosti i mogućnosti da se grad istraži tokom nekoliko dana.

Praznična atmosfera koja osvaja čitav grad

Ono po čemu se Zagreb posebno izdvaja jeste činjenica da se Advent ne održava samo na jednom centralnom trgu. Praznična atmosfera širi se kroz istorijsko jezgro grada, njegove parkove, trgove i pješačke ulice, pa posjetioci praktično mogu da naprave čitavu prazničnu šetnju.

Jedno od najpoznatijih mjesta tokom Adventa je park Zrinjevac. Njegova stabla ukrašena su hiljadama svjetiljki, dok se oko istorijskog muzičkog paviljona postavljaju drvene kućice u kojima se prodaju suveniri, lokalni specijaliteti i praznične poslastice. Uz muziku i miris kuvanog vina, ovaj park postaje jedno od najposjećenijih mjesta u gradu.

Posebnu pažnju privlači i Trg kralja Tomislava, gdje se postavlja veliko klizalište na otvorenom. Posjetioci ovdje mogu da uživaju u klizanju uz pogled na Umjetnički paviljon, a jedna od zanimljivosti je i mogućnost da se ledenim stazama povežu različiti dijelovi praznične zone.

Za one koji žele da upoznaju i istorijski dio grada, tu je Gornji grad sa kamenim ulicama, starim zgradama i prepoznatljivom crkvom Svetog Marka. Tokom Adventa i ovaj dio Zagreba dobija posebnu dekoraciju, pa praznična šetnja istovremeno postaje i prilika za upoznavanje grada.

Kuvano vino za četiri dolara i tradicionalni specijaliteti

Pored dekoracije i brojnih događaja, važan dio zagrebačkog Adventa čini i gastronomska ponuda. Prema procjenama turističkog portala Travel Off Path, čaša kuvanog vina košta oko 3,50 evra, dok je za porciju grilovanih hrvatskih kobasica potrebno da se izdvoji približno šest evra.

Među manifestacijama koje privlače ljubitelje hrane izdvaja se Fuliranje, gastronomski festival koji se tradicionalno održava na Strossmayerovom trgu. Na štandovima možete da probate različite specijalitete, poput sarme, zapečenih štrukli sa sirom, ali i slatkih fritula, odnosno malih prženih kuglica od tijesta koje se najčešće posipaju šećerom u prahu ili prelivaju čokoladom.

Osim hrane i pića, posjetioci mogu da uživaju u koncertima, svjetlosnim instalacijama i brojnim besplatnim sadržajima na gradskim trgovima i u parkovima.

Kada počinje Advent u Zagrebu 2026?

Ovogodišnji Advent Zagreb zvanično počinje 28. novembra 2026. i trajaće sve do 7. januara 2027. godine, što znači da će praznična atmosfera u hrvatskoj prestonici da bude prisutna i nakon Nove godine.

Za prvi dan manifestacije planirano je nekoliko velikih događaja. U 16.30 časova na Trgu bana Josipa Jelačića biće upaljena prva adventska svijeća, dok je za 18.30 zakazano otvaranje klizališta na Trgu kralja Tomislava, uz predstavu "Krcko Oraščić" na ledu. Paljenje prazničnih svjetala u parku Zrinjevac predviđeno je za 19.45 časova.

Tokom narednih nedjelja grad će da ugosti muzičke koncerte, pozorišne predstave, programe za djecu i gastronomske manifestacije, a najavljene su i nove praznične lokacije i svjetlosne instalacije.

Zanimljivo je i da ovo nije prvi put da Zagreb dobija međunarodno priznanje za svoju prazničnu ponudu. Njegov Advent je 2016, 2017. i 2018. godine tri puta zaredom proglašen najboljim božićnim marketom u Evropi. Ovogodišnje priznanje, međutim, odnosi se na cjelokupnu privlačnost grada kao destinacije za božićni odmor.

Ako se uzmu u obzir bogat program, brojne lokacije za šetnju, tradicionalna hrana i činjenica da praznična manifestacija traje i tokom januara, jasno je zašto se Zagreb ove godine našao ispred nekih od najpoznatijih evropskih božićnih destinacija.

(MONDO)