Na norveškom arktičkom arhipelagu Svalbard život izgleda potpuno drugačije nego u ostatku svijeta. Otkrivamo šta ovo mjesto čini jednim od najneobičnijih na planeti.

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Kada bi neko rekao da postoji mjesto na svijetu u kojem ne možete tek tako da izađete iz naselja bez zaštite od polarnih medvjeda, gdje sunce mjesecima ne izlazi, a zatim mjesecima ne zalazi, vjerovatno biste pomislili da je riječ o nekom filmskom scenariju. Ipak, takvo mjesto zaista postoji i nalazi se na krajnjem sjeveru Evrope.

U pitanju je Svalbard, norveški arhipelag smješten između kopnenog dijela Norveške i Sjevernog pola. Njegovo najveće naselje je Longjerbjen (Longyearbyen), mjesto koje je postalo poznato širom svijeta zbog niza neobičnih pravila i životnih okolnosti koje su teško zamislive ljudima naviknutim na uobičajene gradske uslove.

Ovdje nije neobično vidjeti upozorenja na polarne medvjede, stanovnici moraju pažljivo da planiraju kretanje izvan naselja, a smjena dana i noći ne funkcioniše kao u ostatku svijeta. Posebno je zanimljiva priča da je u ovom mjestu zabranjeno umrijeti, ali istina iza tog neobičnog pravila još je zanimljivija.

Da li je zaista zabranjeno umrijeti na Svalbardu?

Jedna od najpoznatijih priča o Longjerbjenu jeste da je u njemu zabranjeno umrijeti. Iako ova tvrdnja zvuči nevjerovatno, ona je zapravo nastala na osnovu stvarnih ograničenja koja postoje kada je riječ o sahranjivanju.

Naime, u ovom dijelu svijeta tlo je veći dio godine trajno zamrznuto, što je poznato kao permafrost. Zbog takvih uslova tijela se ne razgrađuju na uobičajen način, a smjenjivanje perioda odmrzavanja i ponovnog zamrzavanja može da dovede do toga da se kovčezi vremenom pomjeraju prema površini.

Zbog toga sahranjivanje u kovčezima nije dozvoljeno. Ipak, to ne znači da je ljudima zabranjeno da umru na Svalbardu. Prema informacijama turističke organizacije Visit Svalbard, sahranjivanje urni dozvoljeno je pod određenim uslovima, dok za kovčege ne može da se koristi lokalno groblje.

Postoji i praktična strana ove priče. Longjerbjen ima ograničene zdravstvene kapacitete i nije mjesto u kojem su dostupne sve vrste medicinske i dugotrajne njege. Zbog toga se osobe kojima je potrebna ozbiljnija zdravstvena pomoć upućuju na liječenje u Norvešku.

Dakle, nije zabranjeno umrijeti, ali život na ovom arhipelagu ima svoja ograničenja čak i kada je riječ o posljednjem ispraćaju.

Bez zaštite od polarnih medvjeda ne izlazi se iz naselja

Ako mislite da je najveći problem stanovnika Longjerbjena višemjesečni mrak i ekstremna hladnoća, tu je još jedan izazov – polarni medvjedi.

Svalbard je jedno od područja u kojem polarni medvjedi žive u svom prirodnom staništu, zbog čega njihov susret sa ljudima nije nemoguć. Oni mogu da se pojave i u blizini naselja, pa stanovnici i posjetioci moraju ozbiljno da shvate pravila bezbjednosti.

Posebno je zanimljivo pravilo koje se odnosi na kretanje izvan naseljenih mjesta. Ljudi koji samostalno putuju van naselja moraju da poznaju mjere zaštite od napada polarnih medvjeda i da imaju odgovarajuću opremu za njihovo zastrašivanje i udaljavanje. Guverner Svalbarda dodatno preporučuje nošenje vatrenog oružja.

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To, međutim, ne znači da svaki stanovnik mora da nosi pušku kada ode do prodavnice. Pravila se odnose na kretanje izvan naselja, dok je u samom Longjerbjenu nošenje napunjenog vatrenog oružja zabranjeno.

Drugim riječima, obična šetnja prirodom na ovom mjestu zahtijeva mnogo ozbiljniju pripremu nego što je to slučaj u većini turističkih destinacija. Upravo zbog toga posjetiocima koji nemaju iskustva preporučuje se da u divljinu odlaze u pratnji lokalnih vodiča.

Četiri mjeseca bez sunca, pa četiri mjeseca bez mraka

Možda najneobičnija stvar u svakodnevnom životu na Svalbardu jeste način na koji se smjenjuju svjetlost i tama.

Zbog geografskog položaja, Longjerbjen tokom jednog dijela godine doživljava polarnu noć, dok tokom drugog ima ponoćno sunce. To znači da postoje periodi kada sunce nedjeljama i mjesecima ne izlazi iznad horizonta, ali i oni u kojima se ne spušta ispod njega.

Polarna noć traje približno od sredine novembra do kraja januara, kada je sunce toliko nisko da se ne pojavljuje ni tokom dana. Ipak, period bez izlaska sunca počinje još krajem oktobra i traje do sredine februara, uz određenu količinu sumraka tokom dijela tog vremena.

A onda dolazi potpuno suprotna pojava. Od približno 20. aprila do 23. avgusta sunce je iznad horizonta 24 sata dnevno. Drugim riječima, čak i kada sat pokazuje ponoć, napolju može da bude potpuno svijetlo.

Zamislite da u tri ujutru pogledate kroz prozor i vidite sunce kao da je tek završeno popodne. Ili da se probudite usred dana, a napolju vas dočeka gotovo potpuni mrak.

Ovakav ritam značajno utiče na svakodnevicu stanovnika. Tokom perioda ponoćnog sunca mnogi koriste zavjese za zamračivanje prostorija kako bi lakše zaspali, dok se tokom polarne noći oslanjaju na vještačko osvjetljenje i prilagođavaju svoje aktivnosti nedostatku prirodne svjetlosti.

Kako izgleda svakodnevni život na krajnjem sjeveru Evrope?

Longjerbjen se nalazi na oko 78 stepeni sjeverne geografske širine, zbog čega se ubraja među najsjevernija naselja na svijetu sa stalnim stanovništvom.

Iako djeluje kao potpuno izolovano mjesto, tamo postoje škole, prodavnice, restorani, hoteli, kulturni sadržaji i univerzitetske ustanove.

Svalbard je dio Kraljevine Norveške, ali ima poseban pravni i administrativni status. Njegova udaljenost, arktička klima i specifični uslovi života uticali su na to da se zajednica razvija drugačije od tipičnih evropskih gradova.

Ovdje svakodnevne navike moraju da se prilagode prirodi. Vremenske prilike mogu brzo da se promijene, temperature tokom zime mogu pasti ispod minus 30 stepeni, a izlazak iz naselja zahtijeva ozbiljnu pripremu.

Ipak, uprkos svim neobičnostima, Longjerbjen nije napušteno mjesto na kraju svijeta. Ljudi tamo žive, rade, podižu porodice i stvaraju zajednicu. Samo što se njihova svakodnevica odvija po pravilima koja bi mnogima od nas bila potpuno nezamisliva.

(Mondo)