Kao da ste zakoračili u crtani film: Robin Vilijams je ovdje snimao film, a danas turisti ne prestaju da dolaze

Na sjeveru Malte krije se neobično šareno naselje koje je prvobitno izgrađeno za potrebe snimanja filma "Popaj". Danas je jedna od najfotogeničnijih atrakcija ostrva, a evo koliko košta obilazak.

Izvor: Robert Harding Productions / robertharding / Profimedia

Zamislite mjesto u kojem su kuće jarkih boja, prozori neobičnih oblika, vrata gotovo kao iz bajke, a svaki ugao izgleda kao savršena scenografija za fotografisanje. Na prvi pogled djeluje kao da ste zakoračili u neki crtani film, ali ovo naselje zaista postoji i nalazi se na jednom od najljepših mediteranskih ostrva. Ako planirate putovanje na Maltu, postoji velika šansa da ćete poželjeti da izdvojite nekoliko sati upravo za njegov obilazak.

Riječ je o Popajevom selu (Popeye Village), jednoj od najprepoznatljivijih turističkih atrakcija Malte, smještenoj u zalivu Anchor Bay, u blizini mjesta Mellieha. Iako danas izgleda kao pažljivo osmišljeni zabavni park, njegova istorija zapravo je vezana za Holivud i snimanje jednog filma iz 1980. godine.

Naime, selo je izgrađeno kao scenografija za mjuzikl "Popaj", u kojem je legendarnog mornara glumio Robin Vilijams. Za potrebe snimanja podignuto je čitavo malo naselje sa drvenim kućama, ulicama i različitim objektima, a za izgradnju je korišćeno drvo i drugi materijali koji su omogućili da filmski svijet poznatog strip-junaka oživi na malteškoj obali.

Kada je snimanje završeno, set nije srušen. Naprotiv, sačuvan je i pretvoren u turističku atrakciju, pa posjetioci i danas mogu da prošetaju prostorom koji je prvobitno napravljen za potrebe filmske produkcije. Tako je nastalo mjesto koje je od privremene filmske scenografije postalo jedan od simbola Malte.

Mjesto koje izgleda kao da vrijeme ovdje stoji

Popajevo selo nije zanimljivo samo ljubiteljima starog crtanog filma. Njegova najveća čar krije se u neobičnom izgledu. Kućice su obojene različitim bojama, imaju asimetrične krovove, mala vrata i prozore, a čitavo naselje smješteno je na obali zaliva, okruženo morem i stjenovitim pejzažom.

Tokom obilaska možete da zavirite u kuće, istražite filmski set, pogledate različite predstave i animacijske programe, ali i da saznate više o tome kako je nastajao film. Organizuju se i aktivnosti za najmlađe, zbog čega je ovo posebno zanimljiva stanica za porodice koje putuju sa djecom.

Ipak, čak i ako putujete bez mališana, teško je da ćete ostati ravnodušni na prizor ovog šarenog naselja. Pogled na kućice i zaliv čini ga jednim od najfotogeničnijih mjesta na ostrvu, a upravo zbog toga mnogi turisti dolaze i zbog fotografija koje će da ponesu sa putovanja.

Koliko košta ulaz i kada je najbolje da odete?

Za obilazak Popajevog sela preporučljivo je da izdvojite između dva i tri sata, mada porodice sa djecom mogu da provedu i više vremena, u zavisnosti od aktivnosti koje žele da isprobaju.

Prema cjenovniku za sezonu 2026/2027, ulaznice se razlikuju u zavisnosti od perioda posjete:

Od 1. juna do 30. septembra: 25 evra za odrasle i tinejdžere, odnosno 16 evra za djecu od 3 do 12 godina.

Od 1. oktobra do 5. novembra: 18 evra za odrasle i tinejdžere, a 14 evra za djecu.

Od 6. novembra do 30. aprila: 15 evra za odrasle i tinejdžere, dok dječja ulaznica košta 12,50 evra.

Prije polaska obavezno provjerite aktuelne cijene i radno vrijeme na zvaničnom sajtu atrakcije, a ulaznice je poželjno da rezervišete unaprijed, posebno tokom ljetnjih mjeseci.

Do sela se može doći automobilom, a u blizini postoji parking. Treba da imate u vidu da se od parkinga do samog kompleksa spušta pješke, kao i da teren nije svuda prilagođen dječjim kolicima zbog stepenica i neravnih staza. Ako planirate obilazak sjevernog dijela Malte, Popajevo selo može da bude odličan dodatak jednodnevnom izletu. Posebno je zanimljivo što na ovom mjestu ne obilazite samo još jednu turističku atrakciju, već i dio filmske istorije koji je, sasvim slučajno, dobio potpuno novi život.

(MONDO)