Zaboravite na destinaciju, bitno je raspoloženje: Kakva nas putovanja očekuju u 2027. godini?

Od neobičnih destinacija i solo putovanja do vještačke inteligencije i wellnessa tokom ljeta - istraživanje Booking.com-a otkriva kako će se mijenjati navike putnika u 2027. godini.

Izvor: Jaromir Chalabala/Shutterstock

Putovanja u 2027. godini sve manje će se svoditi na izbor destinacije i hotela, a sve više na lične želje, raspoloženje i životni stil. Putnici traže neobična iskustva, fleksibilne aranžmane, više vremena za sebe, ali i nove načine da se odmore od svakodnevnih obaveza. Istraživanje Booking.com-a otkriva devet trendova koji bi mogli da obilježe narednu turističku sezonu.

Istraživanje sprovedeno među 28.230 ispitanika iz 33 zemlje i teritorije pokazuje da se navike putnika mijenjaju. Čak 77 odsto njih zainteresovano je za odmor koji bi ih izveo iz zone komfora i omogućio im da iskuse nešto što inače ne bi izabrali. Za 36 odsto putovanje je i prilika da iznenade porodicu i prijatelje neobičnim izborom.

Raspoloženje ispred destinacije

Za čak 81 odsto ispitanika važnije je kako žele da se osjećaju tokom odmora nego gdje će otputovati. Zato ne čudi što bi 76 odsto koristilo digitalne alate koji preporučuju destinacije na osnovu raspoloženja, bilo da traže mir, avanturu ili druženje.

Sve više pažnje posvećuje se i finansijskoj strani putovanja. Polovina ispitanika ponovo je razmatrala izbor saputnika zbog različitih navika potrošnje, dok je 51 odsto doživjelo nesuglasice oko novca tokom odmora. Zanimljivo je da 61 odsto roditelja želi da putuje bez djece kako bi više novca izdvojilo za sopstvena iskustva.

Fleksibilni aranžmani i neobična iskustva

Putnici sve manje žele unaprijed određene pakete koji uključuju usluge koje možda neće koristiti. Čak 66 odsto ispitanika željelo bi mogućnost da prilagodi turistički aranžman svojim potrebama, dok bi kod 58 odsto način ishrane mogao da utiče na izbor destinacije ili smještaja.

Među neobičnijim trendovima izdvaja se paranormalni turizam. Oko 65 odsto ispitanika zainteresovano je za iskustva povezana sa misterioznim pojavama, a 48 odsto bi željelo da istraži mogućnosti kontakta sa onostranim. To bi moglo da podstakne razvoj tematskih tura posvećenih ukletim mjestima, lokalnim legendama i istorijskim misterijama.

Vještačka inteligencija produžava odmor

Povratak na posao često kvari posljednje dane putovanja. Čak 58 odsto ispitanika kaže da im pomisao na poslovne obaveze umanjuje zadovoljstvo pred kraj odmora.

Zato 64 odsto njih podržava ideju da vještačka inteligencija preuzme dio poslovnih zadataka dok su odsutni, dok bi 44 odsto tu mogućnost iskoristilo da sebi obezbijedi dodatni slobodan dan.

Mijenjaju se i očekivanja tokom samog putovanja. Za 89 odsto ispitanika važno je da na odredište stignu odmorni, zbog čega raste interesovanje za obroke koji podstiču san, prilagođeno osvjetljenje i dodatne sadržaje za njegu kože tokom dugih letova. Wellness tako postaje dio cjelokupnog putovanja, a ne samo hotelske ponude.

Sport, nova poznanstva i bolji odnosi

Sport sve više postaje način povezivanja putnika. Oko dvije trećine onih koji su putovali sami navodi da su kroz zajedničke fizičke aktivnosti stekli prijateljstva, dok je 55 odsto zainteresovano za priključivanje sportskim grupama tokom odmora.

Putovanja mogu imati i pozitivnu ulogu u partnerskim odnosima. Čak 81 odsto ispitanika kaže da im je neka zajednička aktivnost tokom odmora pomogla da vode iskrenije i otvorenije razgovore. Skoro polovina razmotrila bi putovanje upravo kao priliku za rješavanje problema u vezi, a zajedničke šetnje i planinarenje posebno se izdvajaju kao pogodan trenutak za takve razgovore.

Turizam se sve više okreće pojedincu

Rezultati istraživanja ukazuju na to da će personalizacija biti jedan od najvažnijih pravaca razvoja turizma. Putnici žele slobodu da sami biraju sadržaje, tempo i način odmora, bez univerzalnih aranžmana koji svima nude isto.

Za hotele, turističke agencije i destinacije to znači da će morati više da osluškuju potrebe gostiju i prilagođavaju ponudu različitim životnim stilovima.

U 2027. godini, čini se, neće biti presudno samo gdje putujemo, već i kako želimo da se osjećamo dok smo na odmoru.

(EUpravo zato)