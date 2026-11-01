Ovo su najljepše evropske ROAD TRIP rute: Usput možete vidjeti flamingose, jelene, foke i orlove

Zamislite putovanje na kojem vam se na putu pojavljuju jeleni, flamingosi, foke ili zlatni orlovi. Od Engleske i Danske do Španije, Francuske i Škotske, ovo su evropske rute na kojima vožnja kroz spektakularnu prirodu postaje prava avantura.

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Ako planirate putovanje koje kombinuje vožnju, prirodu i susrete sa divljim životinjama, Evropa nudi brojne zanimljive rute. Od flamingosa i jelena do foka i zlatnih orlova, mnoge životinje moguće je vidjeti upravo tokom vožnje kroz zaštićena prirodna područja.

Kompanija Avis napravila je rang-listu najboljih evropskih ruta za ovakav vid putovanja, uzimajući u obzir mogućnost da se životinje zaista uoče, dostupnost aerodroma, dužinu i praktičnost ruta, ali i njihovu popularnost na internetu.

Na prvom mjestu našao se Nju Forest na jugu Engleske, dok je druga dansko područje Vadensko more. Španija ima čak dvije rute među prvih deset.

Nju Forest, Engleska

Na vrhu liste je Nju Forest, poznat po svojim ponijima koji slobodno lutaju prirodom. Ruta duga oko 32 kilometra počinje u Lindherstu, prolazi kroz Boldervud i Rajnfild i završava se u Brukhurstu.

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Vožnja traje svega 45 minuta do sat vremena, a pored ponija mogu se vidjeti jeleni i ptice grabljivice. Jesen je posebno zanimljiva zbog sezone parenja jelena.

Vadensko more, Danska

Na drugom mjestu je danska ruta 11 uz Vadensko more. Dionica od Ribea preko močvara Gamal Hviding do Skebeka duga je oko 65 kilometara.

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Ovo područje je stanište brojnih ptica selica, foka i morskih prasića. Jesen donosi i spektakularni prirodni fenomen poznat kao "Crno sunce", kada se hiljade čvoraka okupljaju u ogromna jata i formiraju neobične oblike na nebu.

Delta Ebra, Španija

Treće mjesto zauzima delta rijeke Ebro u Kataloniji. Ruta je duga svega 25 kilometara, ali je zbog bogatstva biljnog i životinjskog svijeta najbolje izdvojiti ceo dan za obilazak.

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Lagune, močvare i pirinčana polja dom su flamingosima, čapljama, ibisima i brojnim drugim vrstama ptica. Septembar i oktobar posebno su atraktivni zbog migracije ptica.

Kamarg, Francuska

Na četvrtom mjestu nalazi se Kamarg na jugu Francuske. Ruta duga oko 90 kilometara vodi kroz područje poznato po ružičastim flamingosima, bijelim kamarg konjima i crnim bikovima.

Delta Kamarg u Francuskoj

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Flamingosi su najbrojniji u septembru, dok se ostale životinje mogu sresti tokom većeg dijela godine.

Nort Koust 500, Škotska

Peta je čuvena škotska ruta North Coast 500, koja je znatno duža od ostalih na listi. Cijeli krug ima oko 830 kilometara i za vožnju je potrebno između 14 i 16 sati, pa većina putnika rutu raspoređuje na nekoliko dana.

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Put prolazi kroz različita prirodna staništa u kojima se mogu vidjeti jeleni, kune, foke i zlatni orlovi. Period od maja do septembra pruža dobre uslove za putovanje, dok je jesen idealna za posmatranje jelena.

Deset najboljih evropskih ruta za posmatranje divljih životinja

- Nju Forest, Engleska

- Vadensko more, Danska

- Delta Ebra, Španija

- Kamarg, Francuska

- Nort Koust 500, Škotska

- A149 obala Nortfolka, Engleska

- Nacionalni park Monfrague, Španija

- Ruta 33 kroz Hortobađ, Mađarska

- Jezero Kerkini, Grčka

- Slikovita ruta Andoja, Norveška

Ove rute pokazuju da road trip po Evropi ne mora da bude samo obilazak gradova i znamenitosti, uz malo planiranja, putovanje može postati i prava avantura u potrazi za divljim životinjama.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)