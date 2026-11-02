Grad koji izgleda kao filmska scenografija proglašen je najboljim na svijetu: Turisti ne mogu da mu odole

San Migel de Aljende u Meksiku proglašen je najboljim gradom na svijetu prema izboru čitalaca magazina "Travel + Leisure" za 2026. godinu, a evo čime je osvojio turiste iz cijelog svijeta.

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Postoje gradovi koji osvajaju veličinom, neboderima i luksuznim hotelima, ali postoje i oni koji posjetioce osvoje već na prvi pogled. Upravo takav je San Migel de Aljende, grad u meksičkoj saveznoj državi Gvanahuato, koji je proglašen najboljim gradom na svijetu u izboru čitalaca magazina "Travel + Leisure" za 2026. godinu.

Na drugom mjestu našao se Kjoto u Japanu, dok je treću poziciju zauzeo Čijang Mai na Tajlandu. Iza meksičkog grada ostali su i poznati svjetski turistički centri poput Tokija i Bangkoka. Ono što San Migel de Aljende izdvaja jeste izgled koji podsjeća na razglednicu. Njegov istorijski centar prepoznatljiv je po uskim ulicama popločanim kamenom, kućama u jarkim bojama, balkonima prekrivenim cvijećem i starim građevinama koje su sačuvale duh nekih prošlih vremena.

Crkva koja je postala simbol grada

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Jedna od najvećih atrakcija je crkva Parohija San Migel Arkanhel, čija je fasada napravljena od ružičastog kamena. Njena neogotička arhitektura prilično se razlikuje od onoga što biste očekivali u jednom meksičkom gradu, a posebno je upečatljiva kada je obasja zalazeće sunce.

Grad ima i zanimljivu umjetničku stranu. Nekadašnji tekstilni kompleks Fabrika La Aurora danas je pretvoren u prostor sa galerijama, umjetničkim ateljeima, antikvarnicama i kafićima. Posetioci tamo mogu da upoznaju lokalne umjetnike, pogledaju izložbe i kupe ručno izrađene predmete.

Grad koji je dio svjetske baštine

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San Migel de Aljende nije samo lijepo mjesto za fotografisanje. Njegov istorijski značaj prepoznala je i Unesko organizacija, koja ga je 2008. godine uvrstila na listu svetske baštine, zajedno sa obližnjim svetilištem Atotonilko. Grad je osnovan još u 16. vijeku, a tokom narednih vijekova razvijao se kao važna stanica na jednom od glavnih trgovačkih puteva u tadašnjoj Novoj Španiji. Njegove građevine danas svjedoče o spoju različitih arhitektonskih stilova, od meksičkog baroka do neogotike.

Posebno je zanimljivo svetilište Atotonilko, udaljeno četrnaest kilometara od grada. Poznato je po raskošnim zidnim slikama i vjerskim motivima koji prekrivaju unutrašnjost crkve, zbog čega se često opisuje kao jedno od najznačajnijih umjetničkih ostvarenja meksičkog baroka.

Šta još privlači turiste?

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Ljubitelji lokalne kulture mogu da posjete pijacu rukotvorina, na kojoj se prodaju vezene tkanine, predmeti od vune, mesinga i različiti ukrasi. Tu je i veliki glavni trg, oko kojeg se nalaze restorani, prodavnice i mjesta na kojima se okupljaju stanovnici i turisti.

Grad je poznat i po gastronomskoj ponudi, a u njegovim restoranima mogu da se probaju tradicionalna meksička jela, ali i savremene verzije lokalnih specijaliteta. Na krovnim terasama brojnih lokala pruža se pogled na šarene fasade i crkvene tornjeve, što je jedan od prizora po kojima je ova destinacija postala prepoznatljiva.

San Migel de Aljende tako spaja istoriju, umjetnost, arhitekturu i svakodnevni život, a upravo je taj spoj, čini se, osvojio glasove putnika iz cijelog svijeta.

(MONDO)