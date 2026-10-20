10 najboljih evropskih gradova za karijeru u finansijama: Švajcarska dominira, ali 1. mjesto nema konkurenciju

London je i dalje najjači finansijski centar Evrope, dok se tri švajcarska grada nalaze među deset najboljih destinacija za razvoj karijere u bankarstvu, investicijama i upravljanju kapitalom.

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Izbor grada u kojem će započeti karijeru može da ima veliki uticaj na profesionalni razvoj, visinu zarade i mogućnosti za napredovanje. Za one koji žele da rade u bankarstvu, investicionim fondovima, osiguranju ili upravljanju kapitalom, Evropa nudi brojne mogućnosti, od londonskog Siti distrikta do švajcarskih centara poznatih po privatnom bankarstvu i upravljanju imovinom.

Prema izvještaju Global Financial Centres Index (GFCI) 40 iz 2026. godine, London je zadržao poziciju najbolje rangiranog finansijskog centra u Evropi i zauzeo drugo mjesto na svijetu, odmah iza Njujorka. Ipak, britanska prestonica nije jedini grad koji privlači stručnjake iz ove oblasti. Cirih, Ženeva i Lugano potvrđuju koliko je Švajcarska značajna na evropskoj finansijskoj mapi, dok se Kopenhagen posebno izdvojio velikim napretkom na globalnoj rang-listi.

GFCI rangira finansijske centre širom svijeta na osnovu brojnih pokazatelja, uključujući:

kvalitet poslovnog okruženja,

infrastrukturu,

dostupnost stručnog kadra,

međunarodnu povezanost i

reputaciju stabilnosti.

Prema rezultatima za 2026. godinu, četiri evropska grada nalaze se među 20 najbolje rangiranih finansijskih centara na svijetu. Ovo je deset evropskih gradova koji se izdvajaju kao potencijalno najprivlačnije destinacije za izgradnju karijere u finansijama.

10. Dablin, Irska

Dablin zauzima deseto mjesto među evropskim finansijskim centrima i predstavlja zanimljivu opciju za one koji žele da rade u međunarodnom poslovnom okruženju na engleskom jeziku. Irska prestonica ima razvijen sektor osiguranja, finansijskih usluga i profesionalnog savjetovanja, a u gradu posluju i brojne međunarodne kompanije.

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Posebno je značajna povezanost Dablina sa međunarodnim poslovanjem i tehnološkim sektorom, koji je doprinio razvoju šireg poslovnog ekosistema. To može da bude prednost za stručnjake koji žele da kombinuju finansijsko znanje sa analizom podataka, poslovnim strategijama ili radom u velikim međunarodnim kompanijama.

Grad je i univerzitetski centar, a među poznatijim institucijama nalaze se Triniti poslovna škola i UCD Smurfit Graduate Business School. Za mlade koji tek ulaze u svijet finansija, takvo okruženje može da olakša povezivanje obrazovanja, stručnih praksi i prvih poslovnih prilika.

9. Frankfurt, Njemačka

Frankfurt je jedan od najvažnijih finansijskih gradova Evropske unije. U njemu se nalazi sjedište Evropske centralne banke, a grad je poznat po velikoj koncentraciji banaka, finansijskih institucija i kompanija koje pružaju usluge na međunarodnom tržištu. Za one koji žele da se bave monetarnom politikom, upravljanjem rizicima, korporativnim finansijama ili investicionim bankarstvom, Frankfurt pruža pristup poslovnom okruženju u kojem se donose važne odluke za evropsku ekonomiju.

Iseljenici smatraju da je Njemačka jedna od najgorih zemalja za život stranaca jer stanovništvo nije ljubazno prema njima.

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Ipak, ovogodišnja rang-lista donosi i jedan značajan podatak: Frankfurt je pao za 14 mjesta u globalnom poretku u odnosu na prethodno izdanje GFCI-ja, što ga čini jednim od gradova sa najvećim padom među vodećim evropskim finansijskim centrima. To ne znači da je izgubio značaj na tržištu rada. Njemačka i dalje nudi šire mogućnosti za finansijske stručnjake, a Berlin i Minhen takođe se nalaze među bolje rangiranim svjetskim finansijskim centrima.

8. Amsterdam, Holandija

Amsterdam se izdvaja razvijenim poslovnim okruženjem, međunarodnim kompanijama i dobrom povezanošću sa drugim evropskim tržištima. Holandska prestonica ima dugu tradiciju trgovine i finansija, a danas je privlačna i za stručnjake zainteresovane za investicije, finansijsko savjetovanje, upravljanje imovinom i fintech sektor.

Grad je posebno interesantan onima koji žele međunarodnu karijeru u okruženju u kojem posluju kompanije iz različitih industrija. Među obrazovnim institucijama izdvaja se Amsterdam Business School, koja je dio Univerziteta u Amsterdamu. Poslovna škola poznata je i po međunarodnim akreditacijama, što je važno studentima koji žele da steknu kvalifikacije prije ulaska na konkurentno tržište rada.

Amsterdam je, međutim, u odnosu na prethodno izdanje globalne rang-liste pao za šest mjesta. Uprkos tome, i dalje se nalazi među deset najbolje rangiranih finansijskih centara Evrope.

7. Kopenhagen, Danska

Kopenhagen je jedan od najzanimljivijih gradova na ovogodišnjoj listi zbog velikog napretka na globalnoj rang-listi. Danska prestonica popela se za čak 19 mjesta i zauzela 25. poziciju u svijetu, čime je postala sedmi najbolje rangirani finansijski centar u Evropi.

Vidi opis 10 najboljih evropskih gradova za karijeru u finansijama: Švajcarska dominira, ali 1. mjesto nema konkurenciju Gradska kuća, Kopenhagen Orsund, najduža pešačka ulica u Evropi, "knez Mihailova" Kopenhagena Stara železnička stanica u Kopenhagenu, pretvorerena u bioskope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Georgi Mitev Šantek Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO/Georgi Mitev Šantek Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO/Georgi Mitev Šantek Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO/Georgi Mitev Šantek Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO/Georgi Mitev Šantek Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO/Georgi Mitev Šantek Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO/Georgi Mitev Šantek Br. slika: 7 7 / 7

Grad ima razvijen bankarski i finansijski sektor, a povezan je i sa međunarodnim kompanijama koje posluju u oblasti investicija, osiguranja i upravljanja kapitalom. Danska je poznata po stabilnom poslovnom okruženju, pa Kopenhagen može da bude privlačan onima koji traže dugoročnu karijeru u finansijama.

Važnu ulogu ima i Copenhagen Business School, institucija koja nudi programe iz oblasti poslovanja, ekonomije i finansija. Studiranje u takvom okruženju pomaže mladima da razviju profesionalne kontakte i upoznaju tržište prije nego što se prijave za prve poslove.

6. Pariz, Francuska

Pariz je jedan od najvećih evropskih poslovnih centara, a njegov poslovni distrikt La Defans predstavlja prepoznatljivo sjedište banaka, osiguravajućih kuća, investicionih kompanija i velikih međunarodnih korporacija.

Izvor: Symeonidis Dimitrios/Shutterstock

Francuska prestonica nudi širok spektar mogućnosti u tradicionalnom bankarstvu,investicionom menadžmentu, osiguranju i korporativnim finansijama. Zbog prisustva velikih kompanija i međunarodnih institucija, grad je značajan i za stručnjake koji žele da se razvijaju u oblastima poslovnog savjetovanja i strateškog planiranja.

Pariz ima i snažnu obrazovnu ponudu. Među najpoznatijim institucijama je HEC Paris, poslovna škola čiji je master program iz finansija zauzeo prvo mjesto na QS rang-listi za 2026. godinu, prema podacima navedenim u izvornom pregledu. Iako je Pariz pao za četiri mjesta na globalnoj rang-listi, i dalje ostaje jedan od ključnih evropskih centara za razvoj karijere. Za međunarodne kandidate, poznavanje francuskog jezika može biti važna prednost, posebno na poslovima koji podrazumijevaju rad sa lokalnim klijentima.

5. Lugano, Švajcarska

Lugano je možda manje poznat široj javnosti od Ciriha i Ženeve, ali ima važno mjesto na evropskoj finansijskoj mapi. Ovaj grad na jugu Švajcarske posebno se povezuje sa privatnim bankarstvom, upravljanjem imovinom i finansijskim uslugama namijenjenim međunarodnim klijentima.

Izvor: Sean Pavone/Shutterstock

Jedna od njegovih prednosti je geografski položaj. Lugano se nalazi u italijanskom govornom području Švajcarske, nedaleko od Milana, što mu daje dodatnu povezanost sa italijanskim i širim evropskim poslovnim tržištem.

Grad je zanimljiv stručnjacima koji žele da se bave upravljanjem kapitalom, finansijskim savjetovanjem i uslugama za imućne pojedince. U takvim oblastima važni su povjerenje klijenata, poznavanje međunarodnih tržišta i sposobnost rada u multikulturnom okruženju. Lugano je na ovogodišnjoj globalnoj rang-listi napredovao za četiri mjesta. Njegov plasman dodatno pokazuje koliko je švajcarski finansijski sektor raznovrstan, jer se u evropskom vrhu ne nalazi samo najveći grad te zemlje već i manji, specijalizovani finansijski centri.

4. Luksemburg, Luksemburg

Luksemburg je jedna od najznačajnijih evropskih destinacija za stručnjake koji žele da rade u međunarodnim finansijama. Iako je riječ o maloj državi, njen glavni grad ima veliki značaj u upravljanju investicionim fondovima, bankarstvu i prekograničnim finansijskim uslugama.

Izvor: YouTube/World Wild Hearts

U gradu se nalaze institucije Evropske unije, kao i veliki broj banaka, investicionih fondova i kompanija koje posluju sa klijentima iz različitih zemalja. Zbog toga je Luksemburg posebno interesantan kandidatima koji žele da razvijaju karijeru u oblasti upravljanja fondovima, regulatornih poslova, usklađenosti poslovanja sa propisima i međunarodnog poreskog savjetovanja.

3. Ženeva, Švajcarska

Ženeva je jedan od najprepoznatljivijih svjetskih centara privatnog bankarstva i upravljanja bogatstvom. Grad ima dugu tradiciju međunarodnih finansijskih usluga, a stabilno poslovno okruženje i povezanost sa globalnim tržištima čine ga privlačnim za stručnjake iz različitih finansijskih oblasti.

Izvor: saiko3p/Shutterstock

Prema podacima iz izvornog pregleda, u Ženevi posluje više od 200 privatnih banaka i kompanija za upravljanje imovinom. Takva koncentracija institucija otvara mogućnosti za rad sa međunarodnim klijentima, investicionim portfolijima i finansijskim proizvodima. Pored privatnog bankarstva, Ženeva je važna i zbog međunarodnih organizacija i poslovnih mreža koje okuplja. To je čini zanimljivom za one koji žele da povežu finansijsko znanje sa međunarodnim poslovanjem.

Grad je napredovao za šest mjesta na globalnoj rang-listi i zauzeo 12. poziciju na svijetu. Time je dodatno učvrstio status jednog od vodećih finansijskih centara, ne samo u Evropi već i na globalnom nivou.

2. Cirih, Švajcarska

Cirih je najveći grad Švajcarske i jedan od najvažnijih finansijskih centara na svijetu. Njegovu poziciju podržavaju razvijen bankarski sektor, prisustvo velikih finansijskih institucija i reputacija zemlje koja se povezuje sa ekonomskom i političkom stabilnošću. Za stručnjake koji žele da se bave investicionim bankarstvom, upravljanjem imovinom, analizom finansijskih tržišta ili upravljanjem rizicima, Cirih nudi pristup velikom broju specijalizovanih kompanija i međunarodnih poslovnih mreža.

Posebno je značajno to što je grad na ovogodišnjoj rang-listi napredovao za jedno mjesto i zauzeo desetu poziciju u svijetu. Time se nalazi među deset najbolje rangiranih finansijskih centara na globalnom nivou.

Cirih je takođe važan obrazovni centar, sa institucijama kao što su ETH Cirih i SBS Swiss Business School, koje nude različite programe iz oblasti poslovanja i menadžmenta. Za one koji planiraju da se presele u Švajcarsku, važno je da imaju u vidu i visoke troškove života, kao i konkurenciju za pojedine stručne pozicije.

1. London, Velika Britanija

London je i 2026. godine najbolje rangirani finansijski centar u Evropi, a na globalnoj listi nalazi se odmah iza Njujorka. Britanska prestonica zadržala je poziciju iz prethodnog izdanja Global Financial Centres Indexa, potvrđujući dugogodišnji značaj u svjetskom finansijskom sistemu.

Vidi opis 10 najboljih evropskih gradova za karijeru u finansijama: Švajcarska dominira, ali 1. mjesto nema konkurenciju Zahvaljujući turistima, London je nadmašio Njujork i Dubai. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alena Veasey/Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sharkshock/Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: IR Stone/Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: William Barton/Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: William Barton/Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: BBA Photography/Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Shutterstock.com/BBA Photography Br. slika: 7 7 / 7

Londonski Siti, istorijsko i poslovno jezgro grada, okuplja banke, investicione fondove, osiguravajuće kuće, brokerske kompanije i brojne druge finansijske institucije. Grad je posebno značajan za investiciono bankarstvo, trgovinu finansijskim instrumentima, upravljanje kapitalom i profesionalne usluge.

Jedna od najvećih prednosti Londona jeste međunarodna povezanost. U njemu rade stručnjaci iz različitih zemalja, a brojne kompanije posluju na više kontinenata. To stvara mogućnosti za profesionalno napredovanje, prelazak između različitih sektora i sticanje iskustva koje može biti korisno tokom čitave karijere.

London je i jedan od vodećih svjetskih centara poslovnog obrazovanja. London Business School posebno se izdvaja svojim MBA programom, koji je prema rangiranju Financial Timesa za 2026. godinu dijelio četvrto mjesto u svijetu.