Proglašen najbolji grad u Evropi za život: Plate su visoke, a do planine ili mora stižete prije večere

Bergen je proglašen najboljim evropskim gradom za život, a na svjetskoj rang-listi zauzeo je drugo mjesto.

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Kada su u pitanju kriterijumi za najbolje gradove na svijetu, nekome su najvažnije visoke plate i mogućnosti za napredovanje u karijeri, dok drugi prednost daju pristupačnom stanovanju, kvalitetnom zdravstvu i vremenu koje mogu da posvete porodici, prijateljima i hobijima. Ipak, najbolji gradovi za život uglavnom uspijevaju da spoje više ovih faktora, a nova rang-lista pokazala je da se jedan evropski grad posebno izdvaja.

Prema indeksu koji je sastavio istraživački centar Oxford Economics, norveški Bergen najbolji je evropski grad za život, dok je na svjetskoj rang-listi zauzeo drugo mjesto, odmah iza australijske Kanbere. Analiza je obuhvatila hiljadu najvećih gradova na svijetu, a prilikom rangiranja uzeti su u obzir:

prihodi stanovnika,

razlike u zaradama,

troškovi stanovanja,

očekivani životni vijek,

kao i dostupnost kulturnih i rekreativnih sadržaja.

Bergen spaja visoke plate, prirodu i kvalitetan život

Bergen se izdvojio zahvaljujući kombinaciji snažne privrede, visokih plata i relativno malih razlika u prihodima. Važnu ulogu ima i kvalitetna zdravstvena zaštita, koja doprinosi uslovima za dug i zdrav život. Međutim, ono što ovaj norveški grad čini posebno privlačnim jeste mogućnost da se poslovne obaveze uklope sa vremenom za odmor i aktivnosti van radnog mjesta. Danas, kada mnogi pokušavaju da pronađu ravnotežu između karijere i privatnog života, Bergen se izdvaja kao primjer sredine u kojoj ekonomska stabilnost ide ruku pod ruku sa kvalitetom svakodnevice.

Grad se nalazi uz fjord Byfjorden, a okružen je planinama i zelenim predjelima koji stanovnicima pružaju brojne mogućnosti za boravak na otvorenom. Planinarenje, šetnje i druge aktivnosti u prirodi lako se uklapaju u svakodnevni život, bez potrebe za dugim putovanjima van grada. Bergen, pritom, nije samo destinacija za ljubitelje prirode. Njegova privreda, kulturni sadržaji i razvijene javne usluge čine ga privlačnim i za one koji žele da izgrade karijeru, a da pritom ne odustanu od slobodnog vremena i ličnih interesovanja.

Grenobl i Bern odmah iza Bergena

Na drugom mjestu među evropskim gradovima našao se Grenobl, na četvrtom mjestu svjetske liste. Francuski grad, poznat kao "prijestonica Alpa", izdvaja se razvijenim naučnoistraživačkim sektorom i blizinom planinskih predjela. Njegov položaj pruža stanovnicima mogućnost da kombinuju profesionalni život sa brojnim aktivnostima na otvorenom, uključujući skijanje tokom zimske sezone.

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Treće mjesto u Evropi pripalo je Bernu, švajcarskom gradu koji se na svjetskoj rang-listi našao na petoj poziciji. Visoka kupovna moć, efikasne javne usluge i mirniji tempo života samo su neki od faktora zbog kojih se našao među najbolje rangiranim gradovima.

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Visoko se plasirao i Oslo, koji je zauzeo šesto mjesto u svijetu, dok je Grad Luksemburg završio na sedmoj poziciji. Među deset najboljih evropskih gradova našli su se i Drezden, Gent, Pariz, Bazel i Linc.

Zanimljivo je da se na listi nalaze gradovi koji se međusobno prilično razlikuju. Dok su neki poznati po snažnoj ekonomiji i visokim prihodima, drugi privlače stanovnike spojem nauke, kulture, javnih usluga i blizine prirode. To pokazuje da kvalitet života ne zavisi samo od visine plate, već i od toga koliko grad svojim stanovnicima omogućava da svakodnevne obaveze usklade sa ličnim potrebama.

Ovo je 10 najboljih evropskih gradova za život

Prema rang-listi Oxford Economics, deset najbolje plasiranih evropskih gradova, uz njihove pozicije na svetskoj listi, jesu:

Bergen, Norveška - drugo mjesto u svijetu

Grenobl, Francuska - četvrto mjesto u svijetu

Bern, Švajcarska - peto mjesto u svijetu

Oslo, Norveška - šesto mjesto u svijetu

Grad Luksemburg, Luksemburg - sedmo mjesto u svijetu

Drezden, Nemačka - osmo mjesto u svijetu

Gent, Belgija - deveto mjesto u svijetu

Pariz, Francuska - deseto mjesto u svijetu

Bazel, Švajcarska - jedanaesto mjesto u svijetu

Linc, Austrija - dvanaesto mjesto u svijetu

Rezultati pokazuju da se među najbolje rangiranim evropskim gradovima nalaze i velike metropole i manji gradovi koji nude drugačiji ritam života. Iako visoki prihodi ostaju važan faktor, sve veću ulogu u proceni kvaliteta života imaju zdravstvena zaštita, mogućnosti za rekreaciju, dostupnost usluga i vreme koje stanovnici mogu da posvete sebi.

Bergen je, prema ovoj analizi, uspeo da objedini veliki broj tih prednosti, zbog čega se našao ispred brojnih poznatijih evropskih destinacija i postao najbolje rangirani grad u Evropi.

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(MONDO)