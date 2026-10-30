Dablin je zauzeo šesto mjesto na "Oxford Economics" listi najboljih gradova svijeta za 2026. godinu, našavši se ispred brojnih poznatih svjetskih metropola.

Izvor: Darryl Brooks/Shutterstock

Dablin se našao među 10 najboljih gradova na svijetu, zauzevši visoko šesto mjesto na najnovijoj listi Global Cities Index 2026, koju objavljuje međunarodna istraživačka i konsultantska kompanija "Oxford Economics". Ispred irske prijestonice našli su se samo Njujork, London, Pariz, Sijetl i San Francisko, dok su iza nje ostali Boston, San Hoze, Tokio i Cirih.

Vidi opis Mnogi ne znaju zašto je ovaj evropski grad među najboljima na svijetu: Nisu pare sve, presudilo je nešto drugo Stranci kažu da je Irska najgora za iseljenike jer kirija iznosi 1.500 evra mesečno. Gosti restorana sede za stolovima doslovno u glavnoj lađi crkve. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alexey Fedorenko/Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Patrick Frilet / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Anne-Marie Palmer / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: littlenySTOCK/Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO/Neša Petrović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Faina Gurevich/Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Travel-Fr/Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Na rang-listi je obuhvaćeno ukupno 1.000 najvećih gradova svijeta, a rezultati pokazuju da evropske i sjevernoameričke metropole i dalje dominiraju u samom vrhu. Dablin je, međutim, posebno zanimljiv zbog toga što se nije oslonio samo na ekonomsku snagu, već je ostvario odlične rezultate i u drugim oblastima koje utiču na funkcionisanje jednog grada.

Po čemu se Dablin posebno izdvaja?

Oxford Economics je gradove ocenjivao kroz pet kategorija:

ekonomiju, ljudski kapital, kvalitet života, životnu sredinu i upravljanje.

Svaka od njih obuhvata niz pokazatelja, pa konačan plasman ne zavisi samo od bogatstva grada ili broja stanovnika. Dablin je ostvario ukupni rezultat od 91,3 poena, a naročito dobre rezultate zabilježio je u kategorijama životne sredine i upravljanja. Na svjetskom nivou zauzeo je deveto mjesto u oblasti životne sredine, sa 90,9 poena, dok je u kategoriji upravljanja osvojio 90,8 poena.

Kada je riječ o ekonomiji, irska prestonica zauzela je 12. mjesto na svijetu, dok je u kategoriji ljudskog kapitala bila na 35. poziciji. Ovi rezultati pokazuju da se njena prednost ne ogleda samo u poslovnim mogućnostima, već i u širem funkcionisanju urbanog sistema.

Grad koji spaja istoriju, kulturu i savremeni život

Izvor: AIDAN CRAWLEY/EPA

Dablin je jedan od onih evropskih gradova koji imaju prepoznatljiv karakter. Istorijske građevine, tradicionalni pabovi, ulice ispunjene muzikom i književna baština čine ga privlačnim za turiste, ali i za ljude koji žele da u njemu studiraju ili grade karijeru. Posebno mjesto u njegovom identitetu zauzima književnost. Dablin je rodni grad Džejmsa Džojsa, jednog od najuticajnijih pisaca 20. vijeka, a povezan je i sa imenima poput Oskara Vajlda i Samjuela Beketa. Zbog toga ne čudi što se u gradu nalaze brojni muzeji, galerije i kulturne ustanove.

Među najpoznatijim mjestima koja privlače posetioce izdvajaju se Triniti koledž, čuven po svojoj biblioteci i srednjovjekovnoj knjizi Kels, zatim park Sent Stiven Grin i četvrt Templ Bar, poznata po živopisnim ulicama i tradicionalnim irskim pabovima.

Zašto je važan i za poslovni svijet?

Osim kulturne i turističke ponude, Dablin je posljednjih decenija izrastao u jedan od važnih evropskih poslovnih centara. U njemu posluju brojne međunarodne tehnološke i finansijske kompanije, a grad je postao značajno odredište za stručnjake iz različitih dijelova svijeta. Engleski jezik, članstvo Irske u Evropskoj uniji i prisustvo velikih međunarodnih kompanija doprinijeli su njegovoj privlačnosti za strane investicije i kvalifikovanu radnu snagu.

Upravo se takva kombinacija ekonomskih mogućnosti, obrazovanja i međunarodne povezanosti odražava i na rezultate "Oxford Economics" istraživanja.

Kako izgleda ostatak liste?

Prvo mjesto na ovogodišnjoj rang-listi zauzeo je Njujork, a odmah iza njega našao se London. Treće mjesto pripalo je Parizu, dok su Sijetl i San Francisko zauzeli četvrtu i petu poziciju.

Dablin je tako postao jedan od samo četiri evropska grada u prvih deset, uz London, Pariz i Cirih. U nastavku liste nalaze se Boston, San Hoze, Tokio i Cirih. Ipak, važno je da se naglasi da visoka pozicija na ovoj rang-listi ne znači automatski da je život u gradu jednostavan ili pristupačan za svakoga. Istraživanje mjeri širok spektar pokazatelja i ukupni potencijal grada, a ne samo svakodnevno iskustvo njegovih stanovnika.

Jedno je sigurno: rezultati pokazuju da Dablin ima mnogo više od prepoznatljivih irskih pabova i turističkih atrakcija. Riječ je o gradu koji je uspio da se pozicionira među najznačajnijim urbanim centrima današnjice.

(MONDO)