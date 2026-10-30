Mnogi ne znaju zašto je ovaj evropski grad među najboljima na svijetu: Nisu pare sve, presudilo je nešto drugo

Dablin je zauzeo šesto mjesto na "Oxford Economics" listi najboljih gradova svijeta za 2026. godinu, našavši se ispred brojnih poznatih svjetskih metropola.
Dablin se našao među 10 najboljih gradova na svijetu, zauzevši visoko šesto mjesto na najnovijoj listi Global Cities Index 2026, koju objavljuje međunarodna istraživačka i konsultantska kompanija "Oxford Economics". Ispred irske prijestonice našli su se samo Njujork, London, Pariz, Sijetl i San Francisko, dok su iza nje ostali Boston, San Hoze, Tokio i Cirih.
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Na rang-listi je obuhvaćeno ukupno 1.000 najvećih gradova svijeta, a rezultati pokazuju da evropske i sjevernoameričke metropole i dalje dominiraju u samom vrhu. Dablin je, međutim, posebno zanimljiv zbog toga što se nije oslonio samo na ekonomsku snagu, već je ostvario odlične rezultate i u drugim oblastima koje utiču na funkcionisanje jednog grada.
Po čemu se Dablin posebno izdvaja?
Oxford Economics je gradove ocenjivao kroz pet kategorija:
- ekonomiju,
- ljudski kapital,
- kvalitet života,
- životnu sredinu i
- upravljanje.
Svaka od njih obuhvata niz pokazatelja, pa konačan plasman ne zavisi samo od bogatstva grada ili broja stanovnika. Dablin je ostvario ukupni rezultat od 91,3 poena, a naročito dobre rezultate zabilježio je u kategorijama životne sredine i upravljanja. Na svjetskom nivou zauzeo je deveto mjesto u oblasti životne sredine, sa 90,9 poena, dok je u kategoriji upravljanja osvojio 90,8 poena.
Kada je riječ o ekonomiji, irska prestonica zauzela je 12. mjesto na svijetu, dok je u kategoriji ljudskog kapitala bila na 35. poziciji. Ovi rezultati pokazuju da se njena prednost ne ogleda samo u poslovnim mogućnostima, već i u širem funkcionisanju urbanog sistema.
Grad koji spaja istoriju, kulturu i savremeni životIzvor: AIDAN CRAWLEY/EPA
Dablin je jedan od onih evropskih gradova koji imaju prepoznatljiv karakter. Istorijske građevine, tradicionalni pabovi, ulice ispunjene muzikom i književna baština čine ga privlačnim za turiste, ali i za ljude koji žele da u njemu studiraju ili grade karijeru. Posebno mjesto u njegovom identitetu zauzima književnost. Dablin je rodni grad Džejmsa Džojsa, jednog od najuticajnijih pisaca 20. vijeka, a povezan je i sa imenima poput Oskara Vajlda i Samjuela Beketa. Zbog toga ne čudi što se u gradu nalaze brojni muzeji, galerije i kulturne ustanove.
Među najpoznatijim mjestima koja privlače posetioce izdvajaju se Triniti koledž, čuven po svojoj biblioteci i srednjovjekovnoj knjizi Kels, zatim park Sent Stiven Grin i četvrt Templ Bar, poznata po živopisnim ulicama i tradicionalnim irskim pabovima.
Zašto je važan i za poslovni svijet?
Osim kulturne i turističke ponude, Dablin je posljednjih decenija izrastao u jedan od važnih evropskih poslovnih centara. U njemu posluju brojne međunarodne tehnološke i finansijske kompanije, a grad je postao značajno odredište za stručnjake iz različitih dijelova svijeta. Engleski jezik, članstvo Irske u Evropskoj uniji i prisustvo velikih međunarodnih kompanija doprinijeli su njegovoj privlačnosti za strane investicije i kvalifikovanu radnu snagu.
Upravo se takva kombinacija ekonomskih mogućnosti, obrazovanja i međunarodne povezanosti odražava i na rezultate "Oxford Economics" istraživanja.
Kako izgleda ostatak liste?
Prvo mjesto na ovogodišnjoj rang-listi zauzeo je Njujork, a odmah iza njega našao se London. Treće mjesto pripalo je Parizu, dok su Sijetl i San Francisko zauzeli četvrtu i petu poziciju.
Dablin je tako postao jedan od samo četiri evropska grada u prvih deset, uz London, Pariz i Cirih. U nastavku liste nalaze se Boston, San Hoze, Tokio i Cirih. Ipak, važno je da se naglasi da visoka pozicija na ovoj rang-listi ne znači automatski da je život u gradu jednostavan ili pristupačan za svakoga. Istraživanje mjeri širok spektar pokazatelja i ukupni potencijal grada, a ne samo svakodnevno iskustvo njegovih stanovnika.
Jedno je sigurno: rezultati pokazuju da Dablin ima mnogo više od prepoznatljivih irskih pabova i turističkih atrakcija. Riječ je o gradu koji je uspio da se pozicionira među najznačajnijim urbanim centrima današnjice.
(MONDO)