3 evropska grada proglašena su najboljim za solo putovanje : Ovdje uživate sami, a odmor vas ne košta papreno

Prag, Krakov i Istanbul našli su se na vrhu liste najboljih evropskih gradova za solo putnike. Istraživanje je pokazalo i koje destinacije su najskuplje, a gdje se može da se putuje uz znatno manji budžet.

Izvor: Shutterstock/Dmitry Rukhlenko/MKavalenkau/sdf_qwe/Mazur Travel

Putovanje bez društva sve je popularniji način da se upoznaju nove destinacije, uživa u slobodi i napravi predah od svakodnevne rutine. Ipak, mnogi se i dalje dvoume kada je riječ o odlasku u inostranstvo bez prijatelja, partnera ili porodice, pa je izbor grada u koji će se uputiti posebno važan. Nova rang-lista otkrila je koje evropske destinacije pružaju najbolje uslove za solo putnike, a na samom vrhu našli su se Prag, Krakov i Istanbul.

Istraživanje koje je objavio Radical Storage obuhvatilo je 48 najposećenijih evropskih gradova, a njihova pogodnost za samostalna putovanja procjenjivana je na osnovu 11 različitih faktora. Među njima su:

prosječni dnevni troškovi po osobi,

bezbjednost,

cijene smještaja,

hrane i prevoza,

broj hostela, koji su često prvi izbor ljudi koji putuju sami.

Svaki od posmatranih faktora dobio je ocjenu od jedan do deset, u zavisnosti od toga kako se grad kotirao u poređenju sa ostalima. Na osnovu prosjeka svih ocjena formirana je konačna lista.

Prag je na prvom mjestu

Prema rezultatima istraživanja, titulu najboljeg evropskog grada za solo putnike ponio je Prag, prestonica Češke. Osim prepoznatljive arhitekture, istorijskih građevina i živopisnih ulica, ovaj grad nudi i relativno povoljne uslove za boravak. Procjenjeni trošak jednog dana u Pragu iznosi 134,33 evra, a u tu računicu uključeni su smještaj, hrana, prevoz i zabavni sadržaji. Grad se našao i među osam najbolje ocjenjenih kada je riječ o bezbjednosti, što je posebno značajno za ljude koji prvi put putuju sami.

Prag je zanimljiv izbor i zbog toga što se u njemu lako kombinuju razgledanje znamenitosti, obilazak muzeja, šetnja starim gradskim jezgrom i večernji izlasci. Putnici koji ne žele da zavise od tuđih planova mogu sami da organizuju dan i istražuju grad sopstvenim tempom.

Krakov je drugi, Istanbul treći

Vidi opis 3 evropska grada proglašena su najboljim za solo putovanje : Ovdje uživate sami, a odmor vas ne košta papreno Krakov se izdvaja gastronomskom ponudom i visokim nivoom usluga. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sina Ettmer Photography/Shutterstock Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Kadagan/Shutterstock Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Andrzej Lisowski Travel/Shutterstock Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Daniel Turbasa/Shutterstock Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Andreia Veiga/Shutterstock Br. slika: 5 5 / 5

Drugo mjesto zauzeo je Krakov u Poljskoj, koji je ujedno drugi najjeftiniji grad među svim destinacijama obuhvaćenim istraživanjem. Njegova istorijska jezgra, trgovi, restorani i brojni hosteli čine ga privlačnim izborom za one koji žele da upoznaju Evropu, a da pritom ne potroše previše novca.

Treće mjesto pripalo je Istanbulu u Turskoj, koji se posebno izdvojio po cijenama smještaja u zajedničkim hostel-sobama. Prema podacima istraživanja, upravo su one najjeftinije u poređenju sa svim ostalim analiziranim gradovima.

Istanbul je pritom destinacija koja nudi potpuno drugačije iskustvo od klasičnog evropskog vikend-putovanja. Spoj evropske i azijske kulture, istorijske građevine, bazari, Bosfor i bogata gastronomska ponuda pružaju mnogo mogućnosti za istraživanje, čak i kada putujete bez pratnje.

Koji su još gradovi na listi najboljih za solo putnike?

Pored tri prvoplasirana grada, na listi se našlo još nekoliko poznatih evropskih destinacija.

Lisabon u Portugalu zauzeo je četvrto mjesto, dok je peti Gdanjsk u Poljskoj. Berlin je šesti, a Porto sedmi. Među deset najboljih našli su se i Sevilja na osmom, Barselona na devetom i Riga na desetom mjestu.

Zanimljivo je da su Portugal i Španija imali po dva predstavnika u prvih deset, dok je Poljska takođe uspjela da se izdvoji sa dva grada.

Ovi evropski gradovi najmanje su pogodni za samostalno putovanje

Na drugom kraju liste nalazi se Cirih u Švajcarskoj, koji je proglašen najnepovoljnijim evropskim gradom za solo putnike. Glavni razlog su visoki troškovi, posebno kada je riječ o smještaju.

Prosječna cijena smještaja u Cirihu iznosi 168,13 evra dnevno, što je najviše među gradovima obuhvaćenim istraživanjem. Uz to, ovaj grad ima i druge visoke troškove, uključujući hranu i prevoz.

Drugo mjesto od kraja zauzeo je Rejkjavik na Islandu, a treće Venecija u Italiji. Visoke cijene predstavljaju posebno veliki problem za ljude koji putuju sami, jer nemaju mogućnost da podijele troškove hotelske sobe ili apartmana sa još jednom osobom. Među deset najnepovoljnijih gradova nalaze se i Arhus u Danskoj, Keln u Njemačkoj, Ženeva u Švajcarskoj, Frankfurt, Nica, Marsej i Dablin.

Prema podacima istraživanja, prosječan dnevni trošak u deset najlošije rangiranih gradova iznosi 252 evra, dok je u deset najboljih taj iznos 153 evra. Razlika od gotovo 100 evra dnevno pokazuje koliko izbor destinacije može da utiče na budžet kada odlučite da putujete sami.