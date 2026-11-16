Zimski odmor ne mora da znači skijanje! Ovih pet destinacija nude prelijepu prirodu, šarmantne gradove, wellness sadržaje i brojne mogućnosti za uživanje tokom hladnih dana.

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Kada pomislimo na zimski odmor, prva asocijacija mnogima su planine, skijaške staze i ski-pas. Ipak, postoje mjesta na kojima u zimskim mjesecima možete da uživate i bez skijanja, a koja su podjednako privlačna upravo zbog svoje atmosfere, prirodnih ljepota i sadržaja koje nude posjetiocima.

Nekome je idealan odmor šetnja kroz ulice okićene prazničnim ukrasima, drugima pogled na zaleđeno jezero iz toplog hotelskog bazena, dok ima i onih koji žele da nekoliko dana provedu okruženi prirodom, uz dobru hranu i daleko od gradske gužve. Dobra vijest je da za takav odmor ne morate da putujete na drugi kraj svijeta.

Izdvojili smo pet destinacija koje su posebno lijepe tokom zime, a koje možete da posjetite čak i ako vas skijanje uopšte ne zanima.

1. Bled, Slovenija - zimska bajka pored jezera

Bled je jedna od onih destinacija koje izgledaju kao da su stvorene za zimski odmor. Jezero okruženo planinama, malo ostrvo sa crkvom, srednjovekovni zamak na stijeni i karakteristični alpski pejzaži čine ovaj slovenački gradić posebnim u svakom godišnjem dobu, a zimi dobija sasvim drugačiju čar.

Posjetioci mogu da šetaju uređenom stazom oko jezera, uživaju u pogledu na planinske vrhove, obiđu Bledski zamak ili se tradicionalnim čamcem pletnom upute do ostrva, ukoliko vremenski uslovi to dozvoljavaju. Poseban doživljaj predstavlja posjeta lokalnim restoranima i poslastičarnicama, gdje obavezno treba da probate čuvenu blejsku krempitu.

Za one koji žele malo više opuštanja, u okolini se nalaze hoteli sa wellness sadržajima, bazenima i spa ponudom. Bled je odličan izbor za parove, ali i za sve koji žele nekoliko dana u mirnijem okruženju.

2. Budimpešta, Mađarska - termalne banje i praznična atmosfera

Ako zamišljate zimski odmor kao kombinaciju gradskih šetnji, dobre hrane i opuštanja u toploj vodi dok je napolju hladno, Budimpešta je destinacija koju vrijedi uzeti u obzir. Mađarska prijestonica poznata je po termalnim kupatilima, a među najpoznatijima su Sečenji i Gelert. Poseban doživljaj je kupanje u spoljnim bazenima Sečenji banje, gdje se topla voda i para izdvajaju od hladnog zimskog vazduha.

Pored banjskog turizma, Budimpešta nudi mnogo toga za ljubitelje arhitekture, kulture i gastronomije. Parlament, Ribarski bastion, Budimski zamak i šetnja uz Dunav samo su neke od atrakcija koje možete da obiđete. Tokom praznične sezone grad dobija dodatnu čar zahvaljujući božićnim marketima, ukrašenim ulicama i brojnim štandovima sa tradicionalnim mađarskim specijalitetima.

Ovo je odličan izbor za one koji žele aktivniji odmor, ali i mogućnost da se nakon cjelodnevnog obilaska grada opuste u termalnim bazenima.

3. Hallštat, Austrija - mjesto kao sa razglednice

Malo austrijsko mjesto Hallštat jedno je od najfotografisanijih evropskih odredišta, a zimi izgleda posebno bajkovito. Smješteno između planina i istoimenog jezera, poznato je po tradicionalnim kućama, uskim ulicama i pejzažima koji izgledaju kao prizor iz božićnog filma. Iako je riječ o malom mjestu, Hallštat nudi dovoljno sadržaja za nekoliko dana odmora. Možete da istražujete staro gradsko jezgro, posjetite Muzej Hallštata, uživate u pogledu na jezero ili se uputite na vidikovce u okolini. U blizini se nalazi i oblast Dahštajn, poznata po impresivnim prirodnim pejzažima i pećinama.

Zima je posebno zanimljiva za one koji vole fotografiju i mirnije putovanje, jer sneg, jezero i alpska arhitektura stvaraju gotovo nestvaran ambijent. Ipak, treba imati u vidu da je Hallštat veoma posjećena destinacija, pa je smještaj najbolje rezervisati unaprijed.

4. Sarajevo, Bosna i Hercegovina - za ljubitelje dobre hrane i zimskog ugođaja

Za one koji ne žele da putuju daleko, Sarajevo je odlična opcija za zimski odmor. Grad ima posebnu atmosferu tokom hladnih dana, a njegova kombinacija orijentalne arhitekture, austrougarskog naslijeđa, bogate istorije i prepoznatljive gastronomije čini ga zanimljivim u svakom godišnjem dobu. Šetnja Baščaršijom, obilazak Sebilja, Gazi Husrev-begove džamije i okolnih ulica mogu da ispune čitav dan. Tu su i brojni restorani u kojima možete probati tradicionalne specijalitete, od ćevapa i bureka do sarajevskih slatkiša i bosanske kafe.

Ako želite da odmor upotpunite prirodom, u blizini se nalaze Vrelo Bosne i planina Trebević, do koje se može stići i žičarom, u zavisnosti od vremenskih uslova i rada žičare. Sarajevo je dobar izbor za produženi vikend, naročito za one kojima su važni dobra hrana, šetnje i upoznavanje novih mjesta.

5. Istanbul, Turska - zimski odmor u gradu na dva kontinenta

Za kraj, tu je Istanbul, grad koji može da bude odličan izbor za sve koji žele da pobegnu od klasičnog zimovanja u planinama. Njegova posebnost je u tome što se na svakom koraku susreću različite kulture, istorija, arhitektura i gastronomija, pa ni nekoliko dana nije dovoljno da se otkriju sve njegove zanimljivosti.

Zimi možete da obiđete Aja Sofiju, Plavu džamiju, Topkapi palatu i čuveni Grand bazar, a posebnu čar predstavlja krstarenje Bosforom i pogled na grad sa vode. Kada temperature padnu, tu su tradicionalni turski hamami, u kojima možete da se prepustite toplim kupkama i masažama. Ljubitelji hrane mogu da uživaju u tradicionalnim restoranima, probaju turski doručak, baklave, salep i druge specijalitete koji posebno prijaju tokom hladnih dana. Istanbul je destinacija za one koji žele da spoje odmor, istraživanje, kupovinu i gastronomsko uživanje.

Zimski odmor ne mora da bude rezervisan samo za ljubitelje skijanja. Nekada je dovoljno da promijenite okruženje, pronađete zanimljivo mjesto, uživate u dobroj hrani i odvojite nekoliko dana za sebe. Bilo da birate alpsko jezero, evropsku prijestonicu, planinsko mjesto ili veliki grad, ovih pet destinacija pokazuju da zima može da bude idealno vrijeme za putovanje i kada skije nisu dio plana.

(Mondo)