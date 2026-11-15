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Portugalsko selo kao iz bajke: Kamene kuće, plava vrata i bijela crkva kriju priču koja ostavlja bez daha

Portugalsko selo kao iz bajke: Kamene kuće, plava vrata i bijela crkva kriju priču koja ostavlja bez daha

Izvor Sensa
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Duboko u planinama centralnog Portugala nalazi se selo koje izdaleka izgleda kao iz bajke ili kao da je napravljeno za filmsku scenografiju.

Portugalsko selo kao iz bajke Izvor: Shutterstock

Piodao (Piódão) smješten je u zaštićenom području Sera do Asor (Serra do Açor ili Jastrebova planina) u Portugalu, a njegove kućeraspoređene su niz padinu poput velikog prirodnog amfiteatra. Portugalska turistička organizacija njegov izgled čak upoređuje sa  kućicama ukrašenim u adventskom duhu.

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Za karakterističnu tamnu boju sela zaslužan je škriljac. Od tog kamena izgrađeni su zidovi kuća, krovovi i uske ulice koje vijugaju između objekata. Usred gotovo potpuno smeđe-sive slike ističe se detalj koji je teško ne primijetiti – prozori i vrata na brojnim kućama obojeni su intenzivnom plavom bojom. 

Portugal Piodao
Izvor: Shutterstock

Zašto baš plava vrata?

Prema lokalnoj priči koju navodi zvanična turistička stranica Portugala, razlog nije bio estetski trend.

Selo je nekada bilo toliko izolovano da je lokalna prodavnica navodno imala samo plavu boju. Pošto stanovnicima nije bilo lako da putuju u druga mjesta, koristili su ono što im je bilo dostupno.

Upravo je izolovanost pomogla Piodau da dugo sačuva tradicionalni izgled.

Pogledajte u našoj galeriji kako izgleda bajkovito mjesto:

Centralnim dijelom mjesta dominira bijela crkva sa plavim detaljima, koja se jasno izdvaja među tamnim kamenim kućama.

Okolinu čine planine, izvori, zelene padine i pješačke staze, pa je selo zanimljivo i ljubiteljima prirode, a ne samo arhitekture.

Poseban prizor pruža se nakon zalaska sunca. Kada se u kućama upale svjetla, cijelo naselje na planinskoj padini zaista počinje da podseća na osvijetljene božićne jaslice. 

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Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(n1info.rs/ Sensa)

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