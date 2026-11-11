Turisti očajni, Beč ukida omiljenu božićnu atrakciju: Čuvene crvene mašne više nema na fasadi

Čuvena crvena mašna u Beču godinama je bila omiljena praznična atrakcija turista, ali ove zime neće krasiti fasadu zgrade.

Izvor: DmytroVidFo/Shutterstock

Godinama je bila jedan od najprepoznatljivijih simbola božićnog Beča, a fotografije ogromne crvene mašne na fasadi jedne od najpoznatijih gradskih robnih kuća obilazile su svijet. Ipak, oni koji ove zime planiraju da posjete austrijsku prijestonicu neće zateći prizor na koji su navikli. Čuvena crvena mašna ove godine neće da bude postavljena na fasadu zgrade, ali to ne znači da će potpuno da nestane iz praznične ponude grada.

Mašna je krasila fasadu modne kuće Popp & Kretschmer, koja se nalazi u centru Beča, preko puta Bečke državne opere. Ova dekoracija postala je prava turistička atrakcija, a tokom adventa brojni posjetioci dolazili su upravo zbog fotografisanja ispred nje.

Tradicija je trajala od 2009. godine, pa je za mnoge stanovnike i turiste postala neizostavan dio praznične atmosfere.

Međutim, situacija se promijenila nakon što su se pojavili problemi sa bezbjednošću. Veliki broj ljudi zaustavljao se na ulici kako bi fotografisao mašnu, a pojedini su zbog što bolje fotografije izlazili na kolovoz i ometali saobraćaj.

Bezbjednosni uslovi promijenili planove

Grad Beč uveo je strože bezbjednosne zahtjeve za postavljanje ove dekoracije. Među njima su bili organizovanje redarske službe, kao i mogućnost da se osvjetljenje mašne priguši ili potpuno isključi po nalogu policije. Vlasnik modne kuće Sascha Trefelik ocijenio je da bi ispunjavanje takvih uslova predstavljalo preveliki finansijski teret za prodavnicu. Zbog toga je odlučeno da se ove godine odustane od postavljanja mašne na fasadu.

Ova odluka razočarala je mnoge ljubitelje bečkih božićnih dekoracija, posebno one koji su planirali da tokom novembra i decembra posjete grad i fotografišu se ispred čuvene atrakcije.

Mašna ipak neće potpuno da nestane

Ipak, postoji i dobra vijest za turiste. Umjesto da bude potpuno uklonjena iz praznične dekoracije, čuvena crvena mašna biće postavljena u izlogu modne kuće Popp & Kretschmer. Prodavnica je pokrenula i kampanju pod nazivom #FreeTheBow, kojom skreće pažnju na situaciju oko jedne od najpoznatijih bečkih prazničnih atrakcija.

Iako ove zime nećete moći da vidite ogromnu crvenu mašnu na fasadi, one će krasiti izlog na istoj adresi, u centru grada. Beč tako zadržava dio svoje prepoznatljive božićne čarolije, ali će fotografije sa ove lokacije ove godine da izgledaju nešto drugačije.

(Mondo)