Rang-lista 15 najbezbjednijih gradova na svijetu za putovanja u 2027: Čak devet je u Evropi

Cirih je proglašen najbezbjednijim evropskim gradom za turiste u 2027. godini, pokazuje novo istraživanje

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Evropski gradovi poput Ciriha, Amsterdama i Rejkjavika svrstani su među najbezbjednije destinacije na svijetu za putnike, pokazuje nova rang-lista.

U istraživanju koje je obuhvatilo najbezbjednije gradove za putovanja u 2027. godini, prvo mjesto zauzeo je Montreal u Kanadi, dok se čak devet evropskih gradova našlo među 15 najbolje rangiranih destinacija.

Listu je sastavila osiguravajuća kompanija Berkshire Hathaway Travel Protection. Istraživanje je započelo izborom 38 popularnih međunarodnih i domaćih destinacija koje posjećuju američki turisti, a zatim je sprovedena anketa među više od 1.500 ispitanika, koji su navodili koje su od tih gradova posjetili.

Putnici koji su imali lično iskustvo sa nekom od 38 destinacija ocjenjivali su njihovu bezbjednost na osnovu različitih kriterijuma. Rezultati ankete kombinovani su sa podacima bezbjednosnih indeksa Numbeo i Economist Intelligence Unit, kao i ocjenama gradova koje objavljuje GeoSure Global.

Iz kompanije koja je sprovela istraživanje napominju da se rezultati odnose na bezbjednosne uslove u vrijeme sprovođenja ankete, u avgustu 2026. godine. Zbog toga rang-lista ne odražava nužno bezbjednosnu situaciju u gradovima u trenutku objavljivanja.

Montreal na prvom mjestu, Cirih najbolje rangirani evropski grad

Montreal je proglašen najbezbjednijim gradom na svijetu za putovanja u 2027. godini. U odnosu na prošlogodišnju listu, kada je zauzimao 16. mjesto, kanadski grad ostvario je veliki skok i sada ima 82,18 poena. Kao jedna od njegovih glavnih prednosti ističe se niska stopa kriminala.

Ipak, turisti koji planiraju posjetu Montrealu trebalo bi da obrate pažnju na saobraćaj.

Prema procjeni kompanije Berkshire Hathaway, predgrađa ovog grada prostiru se sa obje strane rijeke Sent Lorens, zbog čega prelazak mostova može da predstavlja pravi izazov.

"Ako su putevi u radovima, a gotovo uvijek jesu, složenost putovanja povećava se pet puta", navodi se u izvještaju.

Koji su evropski gradovi najbezbjedniji za posjetu u 2027. godini?

Evropa dominira među 15 najbolje rangiranih destinacija, sa čak devet gradova na listi. Dva evropska grada našla su se i među prva tri – Cirih u Švajcarskoj i Amsterdam u Holandiji.

Cirih je zauzeo drugo mjesto sa 81,03 poena, što je napredak u odnosu na treću poziciju iz 2026. godine.

Prema obrazloženju istraživanja, švajcarski grad nije među najposjećenijim turističkim destinacijama, između ostalog zbog tradicionalno konzervativnog karaktera i visokih cijena. Upravo se to, uz druge faktore, navodi kao jedan od razloga njegove bezbjednosti.

"Kada se tome dodaju čist i bezbjedan javni prevoz, Cirih je siguran gotovo kao švajcarska banka", navodi se u izvještaju.

Ipak, turisti bi trebalo da obrate pažnju na valutu. Švajcarska nije članica evrozone, pa se posjetiocima savjetuje da po dolasku razmijene oko 75 dolara u švajcarske franke, iako je riječ o zemlji u kojoj se gotovina sve manje koristi.

Treće mjesto zauzeo je Amsterdam sa 80,81 poenom, što je napredak u odnosu na četvrtu poziciju iz prošle godine.

Holandska prestonica ocijenjena je kao "iznenađujuće" bezbjedna, posebno imajući u vidu da turisti u nju uglavnom dolaze zbog odmora, šetnje pored kanala, vožnje bicikala i obilaska muzeja i umjetničkih djela, među kojima su i Rembrantove slike.

Rejkjavik se našao na petom mjestu sa 78,90 poena. Kao jedna od prednosti islandske prestonice navodi se njena veličina, odnosno činjenica da je grad dovoljno mali da se gotovo i ne mogu izdvojiti klasične gradske četvrti sa različitim nivoima bezbjednosti. Zanimljivo je da je Rejkjavik na prošlogodišnjoj listi zauzimao prvo mjesto.

Među ostalim evropskim gradovima koji su se našli na listi su Oslo na šestom mjestu, Venecija na osmom, Dablin na 11, Kopenhagen na 12, Barselona na 13. i Pariz na 15. mjestu.

15 najbezbjednijih gradova na svijetu za putovanja u 2027. godini

Prema istraživanju kompanije Berkshire Hathaway Travel Protection, rang-lista izgleda ovako:

Montreal, Kanada Cirih, Švajcarska Amsterdam, Holandija Tokio, Japan Rejkjavik, Island Oslo, Norveška Singapur Venecija, Italija Sidnej, Australija Honolulu, Havaji Dablin, Irska Kopenhagen, Danska Barselona, Španija San Francisko, SAD Pariz, Francuska

Izvor: EUpravo zato