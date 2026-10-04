Vikend bijeg koji ne zahtjeva godišnji odmor: Vršac krije dvorac porodice Lazarević

Ako vam je za vikend potreban mali bijeg od grada, ali vam se ne putuje satima, Vršac je jedna od onih destinacija koje lako mogu da popune cijeli dan ili čak cijeli vikend.

Izvor: MONDO

Na prvi pogled, Vršac možda djeluje kao mirna vojvođanska varoš, ali kada malo zagrebete ispod površine, otkriva se kombinacija planina, vinograda, stare arhitekture i istorije koja seže vijekovima unazad.

Postoji i jedan podatak koji bi mogao da vas iznenadi: Vršac se nalazi u podnožju Vršačkih planina, a Gudurički vrh, visok 641 metar, najviša je tačka Vojvodine. Veći dio šumskog područja Vršačkih planina zaštićen je kao park prirode, a čitav kraj pruža mogućnosti za pješačenje, biciklizam i druge aktivnosti na otvorenom.

Prva stanica - Vršačka kula

Ako ste prvi put u Vršcu, teško da ćete je zaobići. Vršačka kula nalazi se na Vršačkom bregu i jedan je od simbola grada. Podignuta je u 15. vijeku, a danas je sačuvani dio nekadašnjeg utvrđenja. Do nje se može stići pješke, a uspon počinje iz grada i vodi preko stepenica i Kalvarije. Kada stignete do vrha, čeka vas pogled na Vršac i ravnicu koja se prostire uokolo.

Zanimljivo je i da se kula povezuje sa despotom Đurđem Brankovićem. Prema navodima grada, podignuta je nakon pada Smedereva kao dio odbrambenog sistema od Osmanlija, dok pojedini izvori navode i mogućnost da je na tom mjestu ranije postojala rimska osmatračnica.

Ako volite vino, ovdje ste na pravom mjestu

Vršac i vino imaju dugu zajedničku istoriju. O vinogradarstvu na ovom području govori se vijekovima, a jedan od najzanimljivijih istorijskih podataka vezan je za 1494. godinu. Tada je na ugarskom dvoru za bure vršačkog vina plaćeno 10,5 dukata.

Zato vikend u Vršcu ne mora da se završi samo šetnjom. U okolini grada nalaze se vinogradi i vinarije, a posebno zanimljiv izbor za obilazak je Gudurica, vinsko selo u blizini Vršca. Turistička organizacija Vršca upravo vršačke vinograde i Guduricu izdvaja među atrakcijama ovog kraja.

Šetnja kroz grad krije nekoliko iznenađenja

Jedno od mjesta koje vrijedi potražiti jeste Apoteka na stepenicama. Zgrada potiče iz 18. vijeka, a u njoj je od 1784. radila apoteka "Kod Spasitelja", jedna od najstarijih gradskih apoteka. Ime je dobila po neobičnom spoljašnjem stepeništu koje vodi do ulaza. Danas se u objektu nalaze muzejske postavke, uključujući onu posvećenu istoriji zdravstvene kulture južnog Banata i Paji Jovanoviću.

U centru je i Vladičanski dvor, građevina iz 18. vijeka koja je bila rezidencija banatskih episkopa. U njegovoj kapeli nalaze se barokni ikonostas i ikone Nikole Neškovića, kao i druge vrijedne crkvene zbirke.

A ako želite da otkrijete manje poznatu stranu vršačkog kraja, krenite do Velikog Središta. U ovom selu, u opštini Vršac, nalazi se dvorac porodice Lazarević, čija gradnja datira još od sredine 19. vijeka. Ovo je jedan od onih detalja koji lako promaknu turistima koji Vršac povezuju samo sa kulom, vinogradima i Vršačkim planinama. Upravo zbog toga može da bude zanimljiva stanica za one koji vole da na putovanjima pronađu mjesta sa pričom i malo poznatija istorijska zdanja.

Izvor: Nenad Nedomacki/Shutterstock

Za one koji žele da pobjegnu u prirodu

Ako vam je cilj da vikend ne provedete samo u gradu, Vršačke planine su logičan izbor.

Možete da krenete u šetnju, pješačite do nekog od vidikovaca ili nastavite prema Guduričkom vrhu. Za one koji žele malo ozbiljniju aktivnost, postoje i planinarske staze, dok će ljubitelji fotografije ovdje posebno uživati zbog pogleda na ravnicu.

A ako vam ostane vremena, u okolini se nalaze i manastir Mesić i manastir Malo Središte, dok Turistička organizacija Vršca među atrakcijama izdvaja i Šušaru, dio Deliblatske peščare, kao i Zagajičkabrda.

(Mondo)