Gdje putovati po Evropi 2027: Objavljena lista najboljih destinacija za iduću godinu

Lonely Planet je objavio svoju listu "Best in Travel 2027", a među 25 najboljih destinacija i 25 iskustava koje preporučuje putnicima našlo se ukupno deset lokacija i doživljaja iz Evrope.

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Lista se objavljuje svake godine uoči sezone rezervacija, a kreiraju je stručnjaci za putovanja i članovi zajednice Lonely Planeta iz različitih dijelova svijeta.

Među destinacijama koje su ove godine dospjele na listu nalaze se mesta širom svijeta, od Danedina i oblasti Vaitaki na Novom Zelandu, koje Lonely Planet opisuje kao jedan od najneobičnijih dijelova zemlje, do Fulidua na Maldivima, pristupačnije alternative luksuznim rizortima.

Kada je riječ o iskustvima, preporučuju se, između ostalog, gastronomija i vinarije u meksičkoj dolini Vale de Gvadalupe, prije nego što postane još popularnija, kao i vožnja himalajskom željeznicom do Daržilinga u Indiji.

A evo koje su se evropske destinacije našle na listi za 2027. godinu.

Šibenik, Verona i druge evropske destinacije

Kada se pomene italijanska regija Veneto, većina prvo pomisli na Veneciju. Međutim, Lonely Planet putnicima preporučuje da istraže i ostatak regije, od Dolomita i jezera Garda do gradova poput Verone i Padove.

Među destinacijama u južnoj Evropi našao se i Šibenik, jedan od najstarijih gradova u Hrvatskoj. Lonely Planet ističe njegovu arhitekturu, gastronomiju i bogat kalendar festivala tokom cijele godine.

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Španija se posljednjih godina često pominje u kontekstu prekomernog turizma. Ipak, to ne znači da je treba izbjegavati, već da treba birati destinacije koje žele da privuku još posjetilaca.

Jedna od njih je León na severu Španije, srednjovekovni grad na francuskom kraku hodočasničke rute Kamino de Santjago. Posetioci tamo mogu da uživaju u gotičkoj arhitekturi, ali i da vide čuvenu Kuću Botines, djelo Antonija Gaudija.

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Za ljubitelje takozvanih "coolcation" putovanja, odnosno odmora u hladnijim krajevima, Lonely Planet izdvaja Skaner-Falsterbo u švedskoj pokrajini Skonija. Ovaj kraj poznat je kao "švedska rivijera", a posetiocima nudi mirne plaže, obalu i brojne rezervate prirode.

Na listi je i Desau u Njemačkoj, grad koji je neraskidivo povezan sa pokretom Bauhaus i koji, uprkos relativno maloj veličini, nudi bogatu kulturnu ponudu.

Iskustva koja vrijedi doživjeti 2027.

Za ljubitelje pješačenja, Lonely Planet preporučuje St. Katbertov put, istorijsku hodočasničku stazu dugu oko 100 kilometara koja povezuje škotske granice sa Nortamberlendom u Engleskoj.

Ako više volite putovanja automobilom, među preporukama je i Napoleonova ruta u Francuskoj. Put prolazi kroz mjesta poput Grasa, Kastelana i Sesterona, a 2027. godine obilježiće 95 godina od svog nastanka.

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Za one koji bi radije plovili, Lonely Planet preporučuje jedrenje oko Liparskih ostrva u Italiji, poznatih po surovim obalama, kristalno čistom moru i autentičnom italijanskom načinu života.

Još jedna preporuka vodi u Grčku, na Egejsko more, gdje posjetioci mogu da istražuju bogatu pomorsku istoriju koja seže vijekovima unazad.

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Na kraju, Lonely Planet izdvaja i irsku Divlju atlantsku rutu, dugu čak 2.600 kilometara. Za one koji žele kraći izlet, preporučuje se fjord Kilari u okrugu Golvej, koji vodič opisuje kao jednog od najozbiljnijih kandidata za najimpresivniji prirodni pejzaž u Irskoj.

Glavna turistička atrakcija Irske - Litice Mohera

Izvor: Manfred Segerer / imago stock&people / Profimedia

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)