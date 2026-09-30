Skriveni dragulj BiH: Perućica proglašena najskrovitijom šumom Evrope (Video)

Na listi 33 šumske destinacije u Evropi, magazin "Travel + Leisure" stavio je Perućicu u BiH na prvo mJesto najskrovitijih šuma. To je jedna od poslJednjih prašuma na kontinentu.

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Kada pomislimo na netaknutu prirodu, drevna stabla i pejzaže koji izgledaju kao iz bajke, obično zamišljamo udaljene krajeve Skandinavije ili sjever Evrope. Međutim, jedna od najskrovitijih evropskih šuma nalazi se u BiH.

Riječ je o Perućici, jednoj od posljednjih očuvanih prašuma u Evropi, koja se nalazi u okviru Nacionalnog parka Sutjeska.

Prema analizi magazina „Travel + Leisure“, u kojoj su razmatrane 33 šumske destinacije širom Evrope, Perućica je zauzela prvo mjesto među najskrovitijim šumama. U obzir su uzimani starost stabala, prirodni fenomeni, ali i popularnost destinacija na društvenim mrežama i broj pretraga na internetu.

Prašuma u kojoj priroda vijekovima živi po svojim pravilima

Perućica se prostire na oko 1.400 hektara i predstavlja strogi prirodni rezervat. Nalazi se nedaleko od granice sa Crnom Gorom, a u njoj rastu neka od najstarijih stabala na evropskom kontinentu.

Ovaj prostor poznat je po izuzetnoj biološkoj raznovrsnosti. U prašumi i njenom neposrednom okruženju rastu brojne vrste drveća, žbunja i zeljastih biljaka, dok guste šume i strme litice pružaju utočište životinjama poput mrkog medvjeda, vuka, divokoze i surog orla.

Posebnu atrakciju predstavlja vodopad Skakavac, skriven duboko među gustom vegetacijom. Voda se obrušava sa visine od oko 75 metara, zbog čega je ovaj vodopad jedan od najupečatljivijih prizora Perućice.

U Perućicu se ne ulazi tek tako

Za razliku od većine turističkih šuma i nacionalnih parkova, Perućica nije mjesto kojim posjetioci mogu slobodno da lutaju.

Zbog izuzetne osjetljivosti ekosistema i činjenice da su pojedini dijelovi prašume vijekovima ostali gotovo bez ljudskog uticaja, ulazak je strogo kontrolisan. Posjete su dozvoljene uz organizaciju Nacionalnog parka Sutjeska i odgovarajuću stručnu pratnju.

Ograničenja postoje kako bi se zaštitio jedan od najrjeđih preostalih prašumskih ekosistema Evrope, ali i zbog bezbjednosti posjetilaca. Perućica nije uređena turistička šuma – teren je na pojedinim mjestima veoma nepristupačan, a priroda je ostavljena da se razvija bez značajnijih intervencija čovjeka.

Među najskrovitijim šumama Evrope

Na listi se iza Perućice našla šuma Otzareta u Baskiji, poznata po starim i neobično oblikovanim bukvama, mahovinom prekrivenom tlu i potocima koji prolaze kroz šumu.

Među najskrovitijim evropskim šumama našao se i Wistman's Wood u engleskom Nacionalnom parku Dartmur. Riječ je o drevnoj šumi niskih hrastova, u kojoj je kretanje van određenih područja ograničeno kako bi se zaštitile rijetke biljke i lišajevi.

Ipak, Perućica se izdvaja upravo po tome što je čovjek ostavio vrlo malo tragova. Ovdje šuma i dalje izgleda i funkcioniše gotovo onako kako je izgledala mnogo prije savremenih puteva, gradova i masovnog turizma.

(Blic/MONDO)