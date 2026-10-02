Ako već razmišljate o tome gdje biste mogli da otputujete sljedeće godine, nova lista Svjetskog ekonomskog foruma mogla bi da vam da nekoliko veoma zanimljivih ideja.

Izvor: Shutterstock/DiegoMariottini/DanielW/Noppasin Wongchum/Paul Harding 00

Objavljen je Indeks razvoja putovanja i turizma (TTDI) za 2026. godinu, a na samom vrhu našla se zemlja koja spaja futurističke gradove, drevnu tradiciju, vrhunsku infrastrukturu i jednu od najprepoznatljivijih kultura na svijetu.

Prvo mjesto zauzeo je Japan.

Ipak, nije samo pobjednik privukao pažnju. Čak šest evropskih zemalja našlo se među deset najbolje rangiranih destinacija, dok se na listi našla i Kina kao jedina zemlja među prvih deset koja nije svrstana među razvijene ekonomije.

Ovo je 10 zemalja koje su se našle na vrhu liste

Prema Svjetskom ekonomskom forumu, deset najbolje rangiranih zemalja za putovanja i turizam u 2026. godini su:

Japan, Sjedinjene Američke Države, Španija, Australija, Francuska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kina, Švajcarska, Italija

Zanimljivo je da se svih deset zemalja nalazilo i među prvih deset na prethodnoj listi, ali je njihov redoslijed promijenjen. Japan je tako napredovao na prvo mjesto, dok je Španija najbolje plasirana evropska zemlja.

Japan preuzeo vrh

Vidi opis Ovo su najbolje zemlje za putovanja na svijetu: Albanija napravila najveći skok, a ova zemlja je broj 1 Japanci su izuzetno disciplinovani od malih nogu. U ovoj zemlji postoje različiti oblici pozdrava i načini izražavanja u zavisnosti od društvenog statusa sagovornika. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PeopleImages/Shutterstock Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: maroke/Shutterstock Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: cowardlion/Shutterstock Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Shutterstock.com/Boris-B Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: JaimeHulio/Shutterstock Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: StreetVJ/Shutterstock Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Fresh Stocks/Shutterstock Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: goran_safarek/Shutterstock Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Ron's been here Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Japan je u ovogodišnjem izdanju napredovao za dva mjesta i preuzeo vodeću poziciju od Sjedinjenih Američkih Država.

Iza ovog rezultata ne stoji samo činjenica da je Japan izuzetno popularan među turistima. Indeks uzima u obzir mnogo širi spektar faktora, od infrastrukture i saobraćajne povezanosti do kulturnih i prirodnih resursa, bezbjednosti, otvorenosti prema turistima i održivosti turizma.

Japan je tokom 2025. godine zabilježio i rekordnih 42,7 miliona međunarodnih posjetilaca, a zemlja pokušava da turiste usmjeri i van najpoznatijih destinacija i velikih gradova, kako bi se turistički promet ravnomjernije rasporedio.

Što bi značilo da osim atraktivnih lokacija postaje važan i način na koji zemlja usmjerava veliki broj

turista.

Evropa i dalje turistička sila

Ako je Japan zauzeo prvo mjesto, Evropa može da se pohvali možda još zanimljivijim podatkom, da se čak šest od deset najboljih zemalja nalazi na evropskom kontinentu.

Španija je treća na svijetu i prva među evropskim zemljama, a slijede Francuskana petom, Njemačkana šestom, Ujedinjeno Kraljevstvo na sedmom, Švajcarska na devetom i Italija na desetom mjestu.

To pokazuje koliko evropske zemlje i dalje imaju snažnu kombinaciju kulturnih atrakcija, razvijene infrastrukture, saobraćajne povezanosti i turističke ponude.

Koliko su države spremne za ovaj skok u turizmu?

Lista se ne bavi samo time gdje turisti vole da putuju. I upravo je to ono što ovaj indeks čini zanimljivijim od obične liste najpopularnijih destinacija. Svjetski ekonomski forum analizira koliko su zemlje pripremljene za razvoj turizma.

TTDI obuhvata 17 oblasti i 102 pokazatelja, među kojima su:

bezbjednost, zdravstveni i higijenski uslovi, radna snaga, digitalna povezanost, vizna politika, cjenovna konkurentnost, avio-saobraćaj, infrastruktura, prirodni i kulturni resursi, kao i održivost turizma.

Turizam se oporavio, ali putovanja imaju novu prepreku

Ovogodišnji izvještaj pokazuje i da je globalni turizam nastavio snažan oporavak.

Od 110 analiziranih ekonomija, čak 101, odnosno 92 odsto, poboljšalo je svoj rezultat u odnosu na 2024. godinu. Prosječan rezultat porastao je za 2,1 odsto, što je najbrži tempo poboljšanja od 2019. godine.

Ipak, novi problem za turizam je kako da se izbori sa ovakvim napretkom i spopstvenim uspjehom.

Rastući broj putnika donosi veće pritiske na aerodrome, puteve, smještaj i javne usluge, dok su putovanja u mnogim zemljama postala skuplja. Svjetski ekonomski forum upozorava i na nedostatak radne snage, nedovoljna ulaganja u infrastrukturu i sve veći pritisak turizma na lokalne zajednice i životnu sredinu.

Albanija je najviše napredovala, ali nije na listi

Jedan od najzanimljivijih detalja ovogodišnjeg izvještaja dolazi iz Evrope.

Albanija je ostvarila najveći napredak između 2024. i 2026. godine, tako što je povećala svoj rezultat za čak sedam odsto. Napredak je povezan sa poboljšanjem turističkih usluga i infrastrukture, vazdušnog saobraćaja, kao i kopnene i lučke infrastrukture.

Istovremeno, veliki dio zemalja koje najbrže napreduju nalazi se u azijsko-pacifičkom regionu. Među njima su Laos, Malezija i Tajland, dok je taj region zabilježio i najveći prosječni rast rezultata između dva izdanja indeksa.

Tako ovogodišnja lista pokazuje da se svjetska turistička mapa polako mijenja. Najpoznatije destinacije i dalje zauzimaju sam vrh, ali sve više zemalja ulaže u infrastrukturu, povezanost i turističku ponudu kako bi privukle putnike.

(Mondo)