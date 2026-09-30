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Dobrodošli u "Zemlju Hobita": Ovdje se kafa pije na cvjetnim balkonima sa pogledom na oblake (Video)

Dobrodošli u "Zemlju Hobita": Ovdje se kafa pije na cvjetnim balkonima sa pogledom na oblake (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Mjesto Da Lat u Vijetnamu mnogi nazivaju "Zemljom Hobita" zbog svoje nestvarne šarene arhitekture i "malih ljudi velikog srca" koji u njemu žive i sa velikom radošću dočekuju turiste.

Da Lat u Vijetnamu: Grad bajkovite arhitekture zvan Zemlja Hobita Izvor: Shutterstock/monticello

Vijetnam važi za zemlju poznatu po šarenim gradovima i prostranim plažama, a u Centralnoj visoravni sakrio je i jedan neobičan biser. Ulaskom u njega, mnogi imaju osjećaj kao da se granice između realnosti i naučno-fantastičnog filma gotovo u potpunosti brišu.

Da Lat, mjesto koje se zbog svog bajkovitog okruženja, šarmantne arhitekture i maglovitih planinskih pejzaža često naziva i "Zemlja Hobita", postao je zanimljiva destinacija za putnike koji žele da istraže nešto više od uobičajenih turističkih destinacija.

U nastavku možete da vidite kako izgledaju neke od kuća ovde:

Arhitektura inspirisana Francuskom potpuno dominira u ovom gradu. Šarene kuće nalaze se između maglovitih brda, a mnoge karakterišu strmi krovovi, balkoni, pastelne boje i detalji koji podsjećaju na neka prošla vremena. U stambenim četvrtima, uske ulice oivičene su jarko obojenim kućama, malim kafićima, balkonima prepunim cvijeća i lokalnim prodavnicama.

Evo na kakvom mjestu u Da Latu možete da popijete prvu jutarnju kafu:

Mjesto je takođe okruženo nadrealnim arhitektonskim poduhvatima, osmišljenim tako da podsjećaju na ogromno drvo i prirodne pećine, ali posjetioci kažu da najjači utisak, ipak, ostavlja vedar duh lokalnog stanovništva. Iako su to pretežno ljudi niskog rasta, gotovo da nema turista koji se nije složio sa činjenicom da su to "mali ljudi velikog srca".

Pogledajte kako izgleda jedan od hotela u ovom mjestu:

(MONDO)

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