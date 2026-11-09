10 najljepših evropskih sela za jesenji odmor: Britanci uvrstili i jedno u našem komšiluku, kao iz bajke je

Daily Mail izdvojio je deset najljepših evropskih sela za jesenji odmor, od bajkovitih francuskih gradića i srednjovekovnih njemačkih naselja do slikovitih mjesta u Alpima.

Izvor: Mazur Travel/Shutterstock

Ako ste mislili da za jesenju bajku morate putovati na drugi kraj kontinenta, britanski mediji donose pravo osvježenje. Prestižni Daily Mail uvrstio je deset najljepših evropskih sela za jesenji odmor, a na listi se, rame uz rame sa čuvenim francuskim i njemačkim biserima, našlo i jedno prelijepo mjesto iz našeg komšiluka.

Smješteno među zlatnim vinogradima i opasano vijekovnim kulinama, ovo malo slovenačko selo izgleda kao sa razglednice i idealna je destinacija za savršen vikend-beg. Riječ je o Šmartnu, malom srednjovekovnom selu okruženom zidinama i vinogradima, koje privlači posjetioce kamenim ulicama, starim kulama i pogledima na brežuljke Goriških Brda. Selo Šmartno u Goriškim Brdima udaljeno je od Beograda oko 630 do 650 kilometara, u zavisnosti od tačne rute, pa je zanimljiva opcija za jednodnevni izlet ili vikend-putovanje.

Smješteno u zapadnom dijelu Slovenije, nedaleko od italijanske granice, Šmartno je jedno od najprepoznatljivijih mjesta vinorodne regije Goriška Brda. Osim očuvane srednjovekovne arhitekture, posjetioce privlače lokalna vina, gastronomija i priroda koja ga okružuje.

Selo opasano zidinama i kulama

Šmartno je izgrađeno na rimskim temeljima, a njegov današnji izgled uveliko je oblikovala vojna istorija. Tokom 16. vijeka onde je izgrađeno utvrđenje koje je bilo dio odbrambenog sistema na nekadašnjoj mletačko-austrijskoj granici.

Naselje je bilo okruženo zidinama i odbrambenim kulama, a zbog strateškog položaja služilo je kao važna odbrambena tačka. U njegovim zidinama sačuvano je pet kula koje i danas daju selu prepoznatljivu siluetu.

Istorijsko jezgro posebno je zanimljivo jer su kuće zbijene unutar zidina, oko centralne crkve. Uske kamene ulice, mali trgovi i stare građevine stvaraju utisak da ste se vratili nekoliko vijekova u prošlost.

Crkva sv. Martina i zanimljiva prošlost

U centru sela nalazi se crkva sv. Martina, po kojoj je Šmartno i dobilo ime. Njen zvonik nekada je bio odbrambena kula, što je još jedan podsetnik na vojnu prošlost naselja.

Barokna crkva ima tri mermerna oltara, a posebno se ističe glavni oltar. Unutrašnjost krase i radovi slovenačkog slikara Toneta Kralja, uključujući freske i stanice krstnog puta. Vrijedi zaviriti i u nekadašnje kuće u kojima se danas nalaze muzejske i izložbene zbirke. U Briškoj kući posjetioci mogu da upoznaju kako se nekada živjelo u ovom kraju, dok se u drugim prostorima predstavljaju lokalna tradicija, vinogradarstvo i svakodnevica stanovnika Goriških Brda.

Šetnja kroz selo i pogled na vinograde

Šmartno je dovoljno malo da ga možete istražiti laganom šetnjom. Njegove ulice kriju galerije, male prodavnice sa rukotvorinama, suvenirnice i mjesta na kojima možete probati lokalne proizvode.

Posebno je zanimljiva Kuća kulture, u kojoj se održavaju izložbe i kulturni događaji. Selo je zanimljivo i zbog malih trgova i skrivenih prolaza koji otkrivaju različite detalje njegove istorijske arhitekture.

Nakon obilaska sela vrijedi istražiti i okolinu. Među zanimljivijim lokacijama je vidikovac Gonjače, sa kog se pruža panoramski pogled na brežuljke Goriških Brda, Julijske Alpe, a po vedrom vremenu pogled seže sve do Jadranskog mora. Vino, maslinovo ulje i lokalna gastronomija.

Goriška Brda poznata su po vinogradima, maslinjacima i voćnjacima, a upravo su lokalni proizvodi jedan od razloga zbog kojih ovu regiju posjećuju ljubitelji gastronomije.

U okolini se proizvode neka od poznatijih slovenačkih vina, među kojima se ističe rebula. Posjetioci mogu obići vinske podrume, upoznati lokalne vinare i učestvovati u degustacijama.

Regija je poznata i po maslinovom ulju, trešnjama, breskvama i drugim sezonskim proizvodima. Lokalna kuhinja spaja mediteranske uticaje sa tradicijom susjedne Furlanije, pa se na jelovnicima mogu pronaći jela pripremljena od domaćih namirnica.

U samom Šmartnu i okolini nalaze se restorani, barovi i mjesta za degustaciju vina, pa se obilazak istorijskog jezgra lako može pretvoriti u cjelodnevni gastronomski izlet.

Šmartno je posebno zanimljivo u jesen

Jesen je jedan od najljepših perioda za posjetu Goriškim Brdima. Vinogradi tada mijenjaju boje, berba grožđa i priprema mladog vina obilježavaju svakodnevicu, a cijeli krajolik poprima zlatne i crvenkaste nijanse.

Posebno mjesto u lokalnoj tradiciji ima Martinje, koje se obilježava u novembru. Ove godine Festival sv. Martina u Šmartnu održava se 7. i 8. novembra. Posjetioce očekuju degustacije vina, susreti sa lokalnim vinarima, štandovi sa domaćim proizvodima i gastronomskim specijalitetima, kreativne radionice, kao i kulturni i muzički program. Dio događaja održava se upravo u istorijskim ulicama i na trgovima sela.

Šmartno je tako zanimljiva destinacija za sve koji žele da upoznaju drugačiju stranu Slovenije, daleko od najpoznatijih turističkih mjesta. Njegove zidine, istorijske kuće, vinogradi i gastronomska ponuda čine ga dobrim izborom za jesenji izlet ili opušten vikend u prirodi.



Koja su još mjesta na spisku?

1. Rotenburg ob der Tauber (Rothenburg ob der Tauber) – Njemačka

2. Rikevir (Riquewihr) – Francuska

3. Flom (Flåm) – Norveška

4. Kasl Kom (Castle Combe) – Velika Britanija

5. Obidos (Óbidos) – Portugal

6. Češki Krumlov (Český Krumlov) – Češka

7. Šmartno – Slovenija

8. Montemerano – Italija

9. Grimenc (Grimentz) – Švajcarska

10. Kadakes (Cadaqués) – Španija

(Mondo)