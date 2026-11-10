Ovaj grad proglašen je najboljom svjetskom destinacijom za žene koje putuju same: Iza sebe ostavio Veneciju i Firencu

Belgijski Briž proglašen je najboljom svjetskom destinacijom za žene koje putuju same. Na rang-listi je osvojio prvo mjesto ispred Venecije i Firence, dok se među 20 najboljih našla i Ljubljana.

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Briž je osvojio 81,63 od mogućih 100 poena u istraživanju britanskog brenda donjeg veša Pour Moi, sprovedenom među 1.500 žena. Prilikom rangiranja korišćeni su i podaci sa platforme Tripadvisor, a gradovi su ocjenjivani prema bezbjednosti za žene koje putuju same i sadržajima koje nude posjetiocima koji žele da ih istražuju bez pratnje.

Na drugom mjestu našla se Venecija sa 73,18 poena, dok je treća Firenca sa 65,13. Među prvih pet su i Lisabon i Kopenhagen, što potvrđuje da evropski gradovi i dalje imaju posebno mjesto među destinacijama privlačnim za samostalna putovanja.

Priznanje je obradovalo i gradske vlasti Briža. Gradonačelnik Dirk de Fau ocijenio je da je posebno značajno što se ovaj belgijski grad našao ispred svjetski poznatih turističkih centara.

"Briž je poznat kao romantičan grad, ali ovo priznanje pokazuje da je ujedno i divno mjesto za uživanje u vremenu koje provodite sami", poručio je gradonačelnik.

Kao najveće adute grada izdvojio je slikovite kanale, istorijske ulice, brojne kafiće, prodavnice čokolade i kulturne znamenitosti, koje posjetiocima omogućavaju da Briž upoznaju sopstvenim tempom.

Šta zapravo znači "solo dejting"?

Izraz "solo dejting" posljednjih godina sve češće se koristi za trend koji podrazumijeva samostalno uživanje u aktivnostima koje su se tradicionalno povezivale sa izlascima u društvu ili partnerskim odnosima.

To može biti odlazak na večeru u restoran, posjeta muzeju, šetnja nepoznatim gradom, odlazak u bioskop ili putovanje na destinaciju koju osoba želi da istraži bez potrebe da usklađuje planove sa drugima.

Suština je u tome da se nauči uživati u sopstvenom društvu, upoznaju lična interesovanja i slobodno organizuje vrijeme. Samostalno putovanje tako prestaje da bude rezervna opcija kada nema društva i postaje svjestan izbor.

Upravo je takav način putovanja bio u središtu istraživanja kompanije Pour Moi, koja je analizirala koliko su pojedine svjetske destinacije pogodne za žene koje žele da putuju same.

Ljubljana među deset najboljih gradova na svijetu

Zanimljivo je da se na listi našao i grad iz našeg regiona. Ljubljana je zauzela deseto mjesto sa 51,82 poena, ispred Sevilje, Praga i Amsterdama.

Izvor: MONDO/Tamara Sekulović

Među prvih deset nalaze se i Porto, Bolonja, Rejkjavik i japanski Kjoto, dok je drugi belgijski grad, Antverpen, zauzeo 18. poziciju.

Na listi su se našli i Edinburg, Vankuver, Rodos, Cirih i Barselona, što pokazuje da privlačnost za samostalna putovanja nije vezana isključivo za veličinu grada ili broj turističkih atrakcija.

Zašto je bezbjednost toliko važna?

Jedan od najvažnijih kriterijuma prilikom izbora destinacije bila je bezbjednost žena koje putuju bez pratnje.

Gradonačelnik Briža istakao je da gradska uprava mnogo ulaže u bezbjednost i gostoprimstvo, uz saradnju policije, preventivnih službi, lokalnih preduzeća i turističkog sektora.

Prema njegovim riječima, cilj je da se svi posjetioci osjećaju dobrodošlo, bez obzira na to da li u grad dolaze sa partnerom, prijateljima ili potpuno sami.

De Fau je podsjetio i na rezultate istraživanja o bezbjednosti iz 2024. godine, prema kojima je Briž bio među flamanskim gradovima u kojima se stanovnici osjećaju najsigurnije.

"Briž već dugo ima reputaciju prijatnog, gostoljubivog i bezbjednog grada. To je jedna od naših najvećih prednosti, ali nešto što nikada ne smijemo da uzimamo zdravo za gotovo", poručio je.

Grad koji ne morate da dijelite ni sa kim

Briž je jedna od najpoznatijih turističkih destinacija Belgije, prepoznatljiv po srednjovjekovnoj arhitekturi, kaldrmisanim ulicama i kanalima koji su mu donijeli nadimak "Venecija sjevera".

Njegov istorijski centar nalazi se na UNESCO-voj listi svjetske baštine, a grad je dovoljno kompaktan da se najveći dio znamenitosti može obići pješke. Posjetioci mogu da provedu sate u šetnji pored kanala, istraživanju malih trgova, obilasku muzeja ili degustaciji belgijskih specijaliteta.

Upravo takva atmosfera čini ga privlačnim i za one koji ne putuju u paru. Samostalna kafa u nekom od istorijskih kafića, obilazak muzeja bez žurbe ili šetnja pored kanala mogu postati jednako vrijedan dio putovanja kao i romantični izlet udvoje.

Prvo mjesto na svjetskoj listi pokazuje i da se turističke navike mijenjaju. Sve više žena bira da ne odlaže putovanja čekajući društvo, već da samostalno otkriva destinacije, upoznaje nove kulture i organizuje odmor prema sopstvenim željama.

A ako je suditi prema ovom istraživanju, Briž je trenutno najbolja adresa za takvu vrstu avanture.

(Mondo)