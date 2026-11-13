Skijališta koja razbijaju mit o visokim cijenama: 8 evropskih destinacija sa dobrim stazama za malo novca

Ovo su povoljna evropska skijališta koja nude odlične staze i infrastrukturu bez visokih troškova.

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Postoje mjesta na kojima skijaši mogu da uživaju u velikom broju staza, lijepim planinskim pejzažima i dobroj infrastrukturi, a da pritom ne moraju da izdvoje čitavo bogatstvo.

Magazin "Lonely Planet" objavio je izbor osam evropskih skijališta koja se izdvajaju kao povoljnije alternative najpoznatijim zimskim centrima. Autorka Tamara Hinson obuhvatila je destinacije u Italiji, Francuskoj, Sloveniji, Slovačkoj i Austriji, vodeći računa ne samo o cijeni ski-pasa već i o kvalitetu staza, smještaju i ukupnom iskustvu zimovanja.

Među njima su i skijališta koja bi mogla da budu zanimljiva turistima iz Srbije, posebno zbog blizine Slovenije i mogućnosti da se do pojedinih destinacija stigne automobilom.

Sestrijere u Italiji: Čak 400 kilometara povezanih staza

Sestrijere u italijanskom regionu Pijemont izdvaja se kao jedna od destinacija sa najboljim odnosom cijene i kvaliteta. Nalazi se u srcu skijaškog područja Vialatea, koje obuhvata osam međusobno povezanih skijališta.

Prema podacima koje navodi "Lonely Planet", ovo područje raspolaže sa oko 400 kilometara staza, a pojedine rute povezuju ga i sa francuskim skijalištem Monženevr.

Sestrijere se nalazi na nadmorskoj visini do 2.800 metara, što doprinosi dobrim snježnim uslovima. Dodatnu sigurnost pruža i 117 sistema za vještačko osnježavanje.

Ova destinacija nije zanimljiva samo zbog skijanja. Autorka posebno izdvaja italijansku gastronomiju i restorane uz same staze, gdje posjetioci mogu da naprave pauzu i uživaju u lokalnim specijalitetima.

Grand Turmalet u Francuskoj: Skijanje u Pirinejima za oko 53 evra dnevno

Francuska je poznata po velikim alpskim centrima, ali oni koji žele povoljnije zimovanje mogu da razmotre i Pirineje.

Grand Turmalet je skijaško područje sa oko 100 kilometara staza, smješteno u podnožju vrha Pik di Midi de Bigor, koji se uzdiže na 2.877 metara.

Prema pisanju magazina "Lonely Planet", dnevna ski-karta za odrasle u ovom centru može da se pronađe po cijeni od oko 53 evra. To je okvirna cijena navedena u turističkom vodiču, a stvarni iznos zavisi od termina i važećeg cjenovnika.

Ovo skijalište posebno je interesantno porodicama jer ponuda ne prestaje kada se žičare zaustave. Posjetioci mogu da se oprobaju u vožnji motornih sanki, obiđu opservatoriju na vrhu Pik di Midi ili iskoriste sadržaje namijenjene djeci u porodičnoj zoni Barež.

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Vogel u Sloveniji: Odličan izbor za početnike

Za turiste koji ne žele da putuju daleko od Srbije, Vogel u Sloveniji predstavlja jednu od zanimljivijih opcija.

Nalazi se iznad Bohinjske doline, u okviru Triglavskog nacionalnog parka, a posebno je prepoznatljiv po pogledu na Julijske Alpe i Bohinjsko jezero.

Prema podacima koje navodi "Lonely Planet", skijalište ima oko 22 kilometra staza, koje odgovaraju različitim nivoima iskustva, ali je posebno pogodno za početnike. Tu su i uređeni prostori za učenje skijanja, kao i snježni park za one koji žele nešto zahtjevnije.

Jedna od zanimljivosti ovog centra jeste da početničke staze ne zahtijevaju posebnu ski-kartu. Posjetiocima koji borave u smještaju ispod glavnog skijališta potrebna je karta za jednu vožnju gondolom kako bi stigli do skijaške zone.

Prema navodima turističkog vodiča, skijaška sezona na Vogelu često traje od novembra do maja, mada konkretno trajanje zavisi od vremenskih uslova.

Jasna u Slovačkoj: Više od 50 kilometara staza i 19 žičara

Slovačka je posljednjih godina sve zanimljivija ljubiteljima zimskih sportova, a jedan od njenih najpoznatijih centara je Jasna u Niskim Tatrama.

Ovo skijalište raspolaže sa više od 50 kilometara staza, koje opslužuje 19 žičara i liftova. Prostire se oko planine Čopok, a skijašima su dostupni različiti tereni, od lakših do zahtjevnijih.

Kako navodi "Lonely Planet", Jasna se posebno izdvaja po povoljnijim mogućnostima kupovine ski-karata. Ipak, cijena zavisi od datuma, potražnje i načina kupovine, pa je preporučljivo da se karte rezervišu unaprijed putem interneta.

Pored skijanja, ovaj centar nudi i sadržaje za snoubordere, kao i barove i klubove uz staze, što ga čini zanimljivim i za mlađe posjetioce koji žele aktivan odmor i nakon završetka skijaškog dana.

Orel u Francuskoj: Jeftiniji smještaj, a pristup jednom od najvećih skijališta

Orel je zanimljiv primjer kako se može uštedjeti na zimovanju, a da se pritom ne odustane od velikog skijaškog područja.

Ovo francusko mjesto čini deset manjih zaseoka i dio je oblasti Tri doline, u kojoj se nalaze i poznati centri Kurševel i Val Torens.

Prema pisanju magazina "Lonely Planet", Orel raspolaže sopstvenim stazama i žičarama, ali je njegova najveća prednost mogućnost pristupa velikom skijaškom području sa oko 600 kilometara staza.

Do centralnog dijela oblasti Tri doline stiže se gondolom za svega 13 minuta.

Posebna prednost ovog mjesta je smještaj. Umjesto skupih hotela u najpoznatijim centrima, posjetioci mogu da biraju manje objekte, porodične sobe, pa čak i zajedničke sobe za više osoba.

Orel je zato posebno zanimljiv turistima koji žele da iskoriste veliki izbor staza, ali da novac uštede na smještaju.

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Bardonekija u Italiji: Olimpijsko skijalište koje je zadržalo pristupačne cijene

Bardonekija u italijanskom Pijemontu bila je domaćin takmičenja na Zimskim olimpijskim igrama 2006. godine, ali, za razliku od pojedinih olimpijskih centara, nije postala sinonim za luksuzno i preskupo zimovanje.

Prema izboru magazina "Lonely Planet", ovo skijalište i dalje se izdvaja kao zanimljiva opcija za one koji žele kvalitetne staze bez troškova karakterističnih za najpoznatije alpske centre.

Na raspolaganju je oko 100 kilometara staza, a skijaški teren dostiže nadmorsku visinu od približno 2.800 metara.

Posebna prednost Bardonekije je dobra saobraćajna povezanost. Od Torina se automobilom stiže za oko sat i po, a do mjesta postoji i željeznička veza. To znači da posjetioci ne moraju nužno da koriste automobil tokom cijelog putovanja.

Zbog položaja i povezanosti sa drugim italijanskim skijalištima, Bardonekija je zanimljiva i onima koji žele da tokom jednog odmora obiđu više planinskih centara.

Ser Ševalije u Francuskoj: Manje gužve i dobre staze za iskusnije skijaše

Ser Ševalije nalazi se u južnim Alpima i predstavlja jednu od zanimljivijih alternativa najpoznatijim francuskim skijalištima.

Prema pisanju magazina "Lonely Planet", ovaj centar posebno se izdvaja po dobrim snježnim uslovima i raznovrsnim terenima. Ima oko 80 skijaških staza, a naročito odgovara skijašima srednjeg nivoa iskustva.

Njegova prednost je i opuštenija atmosfera. Za razliku od pojedinih luksuznih centara, ovdje nema toliko naglašene ekskluzivnosti, a posjetioci mogu da uživaju u planinskom ambijentu bez utiska da se nalaze u velikom turističkom kompleksu.

Orijentacija pojedinih padina doprinosi dužem zadržavanju snijega, što je posebno važno u periodima kada su temperature više.

Za one koji žele da spoje skijanje sa obilaskom francuskih planinskih mjesta, Ser Ševalije može biti veoma zanimljiva opcija.

Alpbah u Austriji: Tradicionalno planinsko mjesto za porodični odmor

Austrija je jedna od najpoznatijih evropskih zemalja za zimski turizam, ali ne mora svaki odlazak na njene planine da znači boravak u skupom i luksuznom centru.

Alpbah u Tirolu izdvaja se po tradicionalnoj arhitekturi, drvenim kućama i porodičnoj atmosferi. Mjesto je poznato po pravilima gradnje koja su doprinijela očuvanju njegovog prepoznatljivog izgleda.

Prema podacima magazina "Lonely Planet", skijaško područje nudi oko 70 milja staza, odnosno približno 113 kilometara. Staze su pogodne za različite nivoe iskustva, a posebno se ističu sadržaji za porodice sa djecom.

U okviru skijaške oblasti postoje četiri zone za početnike, dok ski-karta obuhvata i vožnju autobusima koji povezuju različite dijelove skijališta.

Osim skijanja, posjetioci mogu da uživaju u tradicionalnoj tirolskoj kuhinji i specijalitetima karakterističnim za ovaj dio Austrije.

Kako izabrati skijalište, a da odmor ne postane preskup?

Povoljnije skijanje ne znači nužno da treba izabrati centar sa najjeftinijom dnevnom kartom. Ukupan trošak zimovanja zavisi i od smještaja, iznajmljivanja opreme, hrane, prevoza i termina putovanja.

Porodicama sa djecom i početnicima može više odgovarati Vogel, dok iskusniji skijaši mogu dobiti mnogo više mogućnosti na velikim povezanim područjima poput Vialatee u Italiji ili Tri doline u Francuskoj.

Dobar način za uštedu je rezervacija smještaja van samog centra, kupovina ski-pasa unaprijed i izbjegavanje najtraženijih termina oko Nove godine i školskih raspusta.

Zato je prije rezervacije važno uporediti ukupne troškove, a ne samo cijenu ski-karte. Nekada i nešto udaljenije mjesto sa povoljnijim smještajem može da bude bolji izbor od poznatog skijališta u kojem se najveći dio budžeta potroši prije nego što se uopšte izađe na stazu.

(Mondo)