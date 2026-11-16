Farska Ostrva sada pišu istoriju i u fudbalu. Ova selekcija završila je bez poraza u Ligi nacija i sada može i u viši rang.

Izvor: MONDO/Miloš Budaković, privatna arhiva

Već smo navikli da Farska Ostrva prave čuda u muškom i ženskom rukometu, ali sada su napravili čudo i u fudbalu. Pobjedom nad Moldavijom 1:0 (1:0) ova selekcija je završila Ligu nacija bez poraza!

Na ovom meču Samuelsen je u 24. minutu dao gol za 1:0 i do kraja meča je taj rezultat ostao na snazi. Grupnu fazu u Ligi C Lige nacija Farska Ostrva završila su na drugom mjestu iza Slovačke i igraće u baražu za ulazak u Ligu B, tj. drugi rang takmičenja.

Jedna pobjeda, ali bez poraza

Vidi opis Čudo države od 55.000 stanovnika: Godinu dana ih niko nije pobijedio, idu u baraž Lige nacija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: GEORGI LICOVSKI/EPA Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 9 9 / 9 AD

Zanimljivo je da su Farska Ostrva ostala bez poraza, ali samo ovu utakmicu su dobila. Direktno su igrali sa Moldavijom za šansu da se takmiče u baražu i pobijedili su. Prije toga su u Ligi nacija prvo igrali 1:1 redom sa Kazahstanom, Moldavijom i Slovačkom, zatim 2:2 sa Slovačkom i Kazahstanom.

Zapravo, više od godinu dana Farska Ostrva nemaju poraz u zvaničnom meču. Dakle, ako se ne računa Baltički kup, prijateljski turnir gdje ih je Estonija pobijedila 1:0 sredinom godine, zapravo posljednji poraz u zvaničnim mečevima bila je utakmica protiv Hrvatske 14. novembra 2025. Tu su poraženi 3:1 na gostovanju, a i tu su poveli.

A ko igra?







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Farska Ostrva su zapravo dio Danske sa posebnom autonomijom, pa kao i Grenland imaju reprezentacije u nekim sportovima. Što se tiče reprezentacije prilično je - domaća.

Veliki dio igrača igra u domaćim klubovima, ostatak je uglavnom u Norveškoj, Švedskoj, Danskoj i na Islandu, ali tu su i Samuel Čukvudi koji igra za austrijski Rid, Andrijas Edmundson iz Verone, Hanus Sorensen koji nastupa za Aluminij u Sloveniji, jedan igrač iz Kazahstana, ali i Geza David Turi koji igra u Engleskoj za niželigaša Grimzbi Taun.