Selektor fudbalske reprezentacije Rumunije Georg Hadži ponovo je privukao veliku pažnju javnosti svojim optimizmom i ambicioznim najavama uoči večerašnje utakmice šestog kola Lige nacija protiv Bosne i Hercegovine u Zenici.

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Uprkos tome što je njegov tim upisao četiri poraza u prvih pet kola, legendarni rumunski fudbaler nije odustao od velikih ciljeva, a kao pozitivan primjer preokreta naveo je upravo selektora "zmajeva" Sergeja Barbareza.

Odgovarajući na pitanja novinara o planovima za nacionalni tim nakon loših rezultata u septembru i oktobru, Hadži je bez zadrške poručio da želi nadmašiti čuvenu "zlatnu generaciju" iz 1994. godine, koja je na Svjetskom prvenstvu u SAD-u stigla do četvrtfinala poslije pobjeda nad Kolumbijom i Argentinom.

"Nadam se da ću biti kao Sergej Barbarez, koji je započeo svoj mandat s nekoliko poraza, nakon čega je preokrenuo stvari - iako je na početku izgubio više utakmica od mene. Nadam se da ću odvesti Rumuniju na Evropsko prvenstvo. Cilj Rumunije je trenutno jedinstven - nadmašiti zlatnu generaciju! Nema drugog cilja za mene", poručio je Hadži, a prenijeli rumunski mediji.

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Iako ne krije visoke ambicije, rumunski selektor priznao je da je na početku ciklusa bio previše brzoplet u prognozama, te da sada zagovara oprezan pristup i napredak korak po korak.

"Postavio sam sebi velike ciljeve, ali definitivno više nikada neću reći 12 bodova od 12, kao prije prvih utakmica Lige nacija! Prebrzo sam tada progovorio. Od sada ću samo reći da želim pobijediti u sljedećoj utakmici", priznao je Hadži uz osmijeh.

Rumunija će 6. decembra saznati rivale u kvalifikacijama za Euro 2028, koje počinju u martu 2027. godine. Na pitanje hoće li i tada predvoditi nacionalni tim, Hadži je ostavio otvoren prostor za sve opcije, prebacivši lopticu na čelnike Saveza.

"Još uvijek je dug put do marta. Morate pitati predsjednika Razvana Burleanua šta će se dogoditi do tada. Ostaću uz reprezentaciju ako uspijem nešto promijeniti, a to znači igrati vrlo dobar fudbal. Rumunija mora steći pobjednički mentalitet, što se gradi s vremenom. Trenutno moramo rasti iz utakmice u utakmicu. Optimističan sam, a onog trenutka kada to prestanem biti, više neću biti ovdje", zaključio je selektor Rumunije.

(MONDO)