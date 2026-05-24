Nestvarna senzacija na Rolan Garosu: Anonimus sa 154. mjesta na svijetu srušio finalistu grend slema

Nevjerovatan meč odigrao je Nišeš Basavaredi i uspio je da pobijedi Tejlora Frica na startu Rolan Garosa.
Imamo prvi veliki "skalp" na Rolan Garosu! Osmi teniser svijeta Tejlor Fric završio je svoje takmičenje na pariskoj šljaci nakon što ga je u prvom kolu iznenadio Nišeš Basavaredi sa 7:6, 7:6, 6:7, 6:1.
Tako je iskusni 28-godišnji Fric koji u karijeri ima i finale i polufinale grend slema, a bio je i 4. na ATP listi ispao od mladog sunarodnika Basavaredija koji je trenutno 154. na svijetu i kome je drugo kolo Australijan opena ove sezone najbolji rezultat karijere. Sada ga je izjednačio.
Najbolje rangiran je bio u junu 2025. godine kada je bio 99. i poslije toga nikad nije prišao plasmanu u prvih 100. Ipak ukoliko preskoči još stepenicu ili dvije mogao bi ponovo u Top 100.
