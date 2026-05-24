Nestvarna senzacija na Rolan Garosu: Anonimus sa 154. mjesta na svijetu srušio finalistu grend slema

Nevjerovatan meč odigrao je Nišeš Basavaredi i uspio je da pobijedi Tejlora Frica na startu Rolan Garosa.

Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Imamo prvi veliki "skalp" na Rolan Garosu! Osmi teniser svijeta Tejlor Fric završio je svoje takmičenje na pariskoj šljaci nakon što ga je u prvom kolu iznenadio Nišeš Basavaredi sa 7:6, 7:6, 6:7, 6:1.

Tako je iskusni 28-godišnji Fric koji u karijeri ima i finale i polufinale grend slema, a bio je i 4. na ATP listi ispao od mladog sunarodnika Basavaredija koji je trenutno 154. na svijetu i kome je drugo kolo Australijan opena ove sezone najbolji rezultat karijere. Sada ga je izjednačio.

Najbolje rangiran je bio u junu 2025. godine kada je bio 99. i poslije toga nikad nije prišao plasmanu u prvih 100. Ipak ukoliko preskoči još stepenicu ili dvije mogao bi ponovo u Top 100.

