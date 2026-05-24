Rolan Garos ovo ne pamti: Francuz usred gema pobjegao sa terena zbog toaleta!

Zanimljiva scena dogodila se na Rolan Garosu, kad je domaći teniser Artur Žea prekinuo meč jer jednostavno nije mogao da izdrži...

Izvor: Screenshot/Twitter/@tntsports

Francuski teniser Artur Žea (21) imao je nesvakidašnji problem tokom debitantskog nastupa na Rolan Garosu. Mladi domaći igrač je usred prvog seta morao hitno da napusti teren zbog odlaska u toalet i to u trenutku kada pravila ne dozvoljavaju pauzu.

Žea, koji trenutno zauzima 135. mjesto na ATP listi, gubio je od 13. nosioca Karena Hačanova rezultatom 4:2 u prvom setu kada je prišao sudiji i objasnio situaciju. "Moram u toalet. Ne mogu da se krećem više ili ću to da obavim na terenu", rekao je Žea sudiji na francuskom potom nekoliko sekundi popričao sa njim, prije nego što je užurbano napustio teren.

"I cannot wait... it's not a joke"



A desperate Arthur Gea pleaded with the umpire for a toilet break during his first round match at Roland-Garros.pic.twitter.com/x9NkKwj9NZ — TNT Sports (@tntsports)May 24, 2026

Potez domaćeg tenisera izazvao je reakciju ruskog tenisera, pošto je između gemova došlo do prekida od oko tri minuta, iako nije bio predviđen odmor za promenu strana. Hačanov je zbog toga protestovao kod sudije.

Prema pravilima, odlazak u toalet dozvoljen je samo između setova, pa je situacija dodatno privukla pažnju na meču prvog kola. Na kraju, Hačanov je uspeo da opravda ulogu favorita i slavio je rezultatom 6:3, 7:6, 6:0.

Za Francuza ovo je bio prvi nastup u glavnom žrijebu Rolan Garosa, pošto je mjesto obezbijedio zahvaljujući specijalnoj pozivnici organizatora.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!