Hamad Međedović u drugom kolu Rolan Garosa: Drama, pad i velika pobjeda poslije skoro tri sata borbe

Izvor: FRANK MOLTER / AFP / Profimedia

Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa pošto je bio bolji od Janika Hanfmana 6:3, 6:4, 7:6, 6:4. Srpski teniser je poslije skoro tri sata borbe uspio da pobijedi Nemca koji je za jedno mjesto bolje plasiran na ATP listi, jer zauzima 54. poziciju. Bilo kako bilo, meč je bio pun drame, posebno u posljednja dva seta, ali je srpski teniser nastavio da pokazuje karakter i niže sjajne mečeve.

Hamad je maestralno počeo meč, pošto je stigao do brejka u ranoj fazi za vođstvo od 3:1. U nastavku su obojica uspješno čuvala svoje servise, ali je srpski teniser to činio na ubedljiviji način. Međedović gotovo da nije dozvoljavao rivalu poene na svom servisu, a u posljednja dva gema slavio je sa 40:15. Ekspresno je došao do vođstva za svega 30 minuta i činilo se da će meč biti brzo i lako završen.

Međutim, Nijemac je pokazao zube, pa se prvi gem drugog seta igrao više od 15 minuta. Hanfman je imao tri brejk lopte na svom servisu, a tek četvrtu je iskoristio. Za to vrijeme Međedović je imao četiri prilike za rani brejk i da je bar jednu iskoristio, vjerovatno bi potpuno slomio Nijemca. I pored toga, Hamad je u nastavku uspio da sačuva svoje servise, pa čak i dođe do brejka, pa je i drugi set protekao u znaku Srbina.

Hanfman se razgoropadio u trećem setu, rivali su razmijenili po brejk, pa se do samog finiša igralo neizvjesno. Srbin je pokazao karakter kada je pri vođstvu rivala od 5:4 spasio čak tri brejk lopte, izjednačio i potom sačuvao gem za 5:5. Međutim, srpski teniser se potpuno raspao u taj-brejku, gubio je 6:1, pa nije bilo realne šanse da se vrati u meč i obezbijedi drugo kolo Rolan Garosa.

Nije ni četvrti set bio ništa manje stresan i u njemu se vodila velika borba. Međedović je imao nekoliko prilika za brejk, ali je iskoristio onu koja mu je donijela pobjedu. Uspio je da povede 30:0, a odlučujući gem ušao je u izjednačenje, ali je Srbin iskoristio drugu meč loptu i tako zakazao naredni duel, najvjerovatnije sa Kasperom Rudom koji igra protiv Romana Safijulina.

