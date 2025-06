Potpisan najveći transfer u istoriji Premijer lige: Liverpul platio 135 miliona evra!

Liverpul je zvanično doveo Florijana Virca, novog najskupljeg igrača u istoriji Premijer lige. Uskoro će mu se pridružiti Miloš Kerkez iz Vrbasa

Izvor: YouTube/Liverpool FC

"Florijan Virc je crven", objavio je Liverpul, potvrdivši da je realizovan najveći transfer u istoriji lige.

Njemački ofanzivac nezvanično je plaćen 135 miliona evra, odnosno 116 miliona funti, što njegov prelazak čini najskupljim transferom u istoriji Premijer lige.

Ovo su do sada bile najveće kupovine u istoriji najjačeg takmičenja na svijetu:

Florijan Virc - za 135 miliona evra prešao u Liverpul, 2025/26 Enco Fernandez - za 121 milion evra prešao u Čelsi, 2022/23 Džek Griliš - za 117,5 miliona evra prešao u Siti, 2021/22 Deklan Rajs -za 116,6 miliona evra prešao u Arsenal, 2023/24 Mozes Kaisedo - za 116 miliona evra prešao u Čelsi, 2023/24 Romelu Lukaku - za 113 miliona evra prešao u Čelsi, 2021/22 Pol Pogba - za 105 miliona evra prešao u Junajted, 2016/17 Antoni - za 95 miliona evra prešao u Junajted, 2022/23 Joško Gvardiol za 90 miliona evra prešao u Siti, 2023/24...

"Nisam došao ovdje da se zabavljam"

Izvor: YouTube/Liverpool FC

Dok se mjesecima unazad znalo da će najskuplji njemački igrač napustiti Bajer, nagađalo se da bi mogao da ode u Bajern Minhen ili u Mančester siti. Dugo je bio dovođen u vezu sa oba kluba, a onda je odbio i jedne i druge i pristao da postane jedan od nosilaca igre šampiona Premijer lige.

"Ne dolazim ovdje da se zabavljam, već želim da postignem nešto i da pružim navijačima ono što zaslužuju. Naravno da želim da nastupam na istom nivou i to mi daje motivaciju da ostvariš još više. Svake sezone želim da osvojim sve. Prije svega, moramo da uradimo svoj posao i na prvom mjestu ja moram da uradim posao. Na kraju krajeva, želimo da budemo uspješni. Prošle sezone su osvojili Premijer ligu, pa je mooj cilj da to osvojimo opet i uz to da napravimo i nešto više u Ligi šampiona. Zaista sam ambiciozan", rekao je on nakon potpisivanja ugovora.

Igraće sa Milošem

Izvor: EPA-EFE/ETTORE FERRARI

Na dan kada je Liverpul ozvaničio dolazak Florijana Virca, najavljeno je da će uskoro potpisati i Srbin sa mađarskim pasošem, Miloš Kerkez. Eksplozivni bek dolazi iz Bornmuta i biće uzbudljivo gledati kako će "Redsi" dobiti dodatno ubrzanje sa njim i njemačkim asom.

Procijenjeno je da će Liverpul platiti Kerkeza 47 miliona evra.