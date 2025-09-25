Katastrofalne vijesti za Liverpul i mladog Italijana: Leoni van terena osam mjeseci

Donedavni fudbaler Breše u prvom nastupu za Liverpul doživio tešku povredu.

Izvor: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Bajkoviti debi Đovanija Leonija, kojim je uspio da očara sve navijače Liverpula, vrlo brzo se pretvorio u noćnu moru. Mladi defanzivac je doživio pucanje ukrštenog ligamenta lijevog koljena u prvom meču u dresu Liverpula, protiv Sautemptona, u utakmici Liga kupa. Strašna vijest za "redse", za fudbalera i za sve navijače, koje je doskorašnji igrač Parme već bio osvojio klasom i sigurnošću, s obzirom na to da je više od sat vremena djelovao gotovo kao veteran.

Prve vijesti su odmah bile loše. I sam Slot je, nakon utakmice, ispričao novinarima: "Đovani je u svlačionici bio očajan jer je imao loš osjećaj."

Jučerašnja magnetna rezonanca potvrdila je najgore. Sada slijedi operacija, a zatim i veoma dug oporavak. Cilj igrača rođenog 2006. je da se vrati do kraja sezone.

"Želim od srca da zahvalim svakoj osobi koja mi je pružila podršku u ovom teškom trenutku. Nije bio debi o kom sam oduvijek sanjao, ali daću sve od sebe da se što prije vratim i ponovo igram na ovom magičnom stadionu", napisao je Leoni na Instagramu.

Sada su Redsi spremni da upišu Federika Kjezu na listu za Ligu šampiona. Napadač je bio veoma razočaran izostavljanjem sa liste, ali nikada nije klonuo duhom. I protiv Sautemptona je pokazao da je potpuno drugačiji igrač u odnosu na prošlu sezonu. Upisao je dvije asistencije i proglašen je igračem utakmice, dobijajući i Slotove pohvale na kraju meča.

Izvor: Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Navijači su ga, uostalom, oduvijek bodrili i podržavali, čak mu posvetili i pjesmu. Srećni zbog Kjeze, ali tužni i u nevjerici zbog onoga što se dogodilo Leoniju. Tokom utakmice u utorak, mnogi navijači su govorili da je Leoni najbolji debitant u dresu Liverpula. Oduševili su se njegovom klasom, elegancijom i odlučnošću. Osvojio je lopte, dobijao dvoboje - odlična partija sa svih aspekata, sve do trenutka neprirodnog uvrtanja koljena u pokušaju da zaustavi protivnika, što ga je natjeralo da u 81. minutu bude iznesen na nosilima.

Leoni je tokom ljeta doveden u Liverpul za 35 miliona evra, uključujući bonuse. Njegov transfer posebno su željeli Slot i njegov stručni štab, koji su bili bukvalno očarani izvještajima o igraču koje su pripremili skauti "redsa".

I sam defanzivac je pokazao veliko oduševljenje što nosi dres Liverpula. Uklopio se odmah dobro, ali postepeno. Još prošle nedjelje Slot je odlučio da ga uvrsti u tim za meč protiv Sautemptona. Leonijeva povreda je i veoma loša vijest za reprezentaciju. Poslije posljednjih poziva, Đenaro Gatuzo je takođe bio spreman da mu ukaže šansu, ali na debi za seniorski tim "azura" ipak će morati da pričeka bar do sredine 2026. godine.