Niko nema ljepše dresove u Evropi: Liverpul se vratio u devedesete, Bufon Juventusov potopio u vino

"Adidas" je prevazišao sebe kada je pravio novi dizajn dresova Liverpula i Juventusa

Izvor: Instagram/liverpoolfc/juventus

2Staje dah zbog izgleda dresova Liverpula i Juventusa, koje je kompanija "Adidas predstavila ove srijede. U pitanju su gostujuće varijante velikana koje su predstavila legende dva kluba.

Liverpulov zeleni dres obukao je veliki Stiv Mekmanaman (53), jedno od najboljih krila devedesetih i as koji je igrao samo za tri kluba - Liverpul, Real Madrid i Mančester siti. U njegovo vrijeme, Liverpul je takođe nosio zelenu boju kada ne bi bio u osnovnoj, crvenoj, i tako će biti i ove sezone.

Pogledajte i uživajte u novom dresu Liverpula, koji je Mekmanan predstavio sa Endijem Robertsonom (31), škotskim lijevim bekom i zamjenikom kapitena "Redsa".

Isto dana, Juventus je takođe sve oduševio izgledom svoje treće garniture, koja je potpuno crna, sa "retro" grbom. I torinski gigant odlučio je da promoter novog dresa bude legendarni igrač, golman Đanluiđi Bufon (47), koji je nosio dres Juvea od 2001. do 2018, pa od 2019. do 2021.

Bufon i dugogodišnji štoper Juventusa Andrea Barzalji (44) rekreirali su svoju popularnu fotku na kojoj su zagrljeni na terenu. Tako je nastao promotivni video-klip u sklopu sjajne kampanje. "Stari kao vino", poruka je koja prati promociju novog dresa Juventusa, koji Bufon simbolično izvlačio iz bureta vina.