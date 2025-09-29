logo
Penal ili ne? Pogledajte spornu situaciju sa meča Njukasla i Arsenala

Penal ili ne? Pogledajte spornu situaciju sa meča Njukasla i Arsenala

Autor Haris Krhalić
0

Premijer liga potvrdila zašto Njukasl nije dobio penal protiv Arsenala. Lopta je pogodila Gabrijela u ruku, ali VAR je odlučio da to nije bilo za najstrožu kaznu.

Njukasl penal protiv Arsenala Izvor: X/Rizy_LFC

Zvanični nalog Premijer lige pojasnio je zbog čega Njukasl junajted nije dobio penal u drugom poluvremenu protiv Arsenala na Sent Džejms Parku.

Lopta je u finišu utakmice pogodila defanzivca Gabrijela u ruku, ali sudija Džared Gilet nije pokazao na bijelu tačku. Nakon što je igra zaustavljena, VAR je potvrdio odluku uz obrazloženje da se lopta prvo odbila od Gabrijelove potkoljenice, pa tek onda udarila u njegovu ruku.

Situacija se dogodila neposredno nakon što je Mikel Merino poravnao rezultat u 84. minutu. Krilo Svraka Antoni Elanga ubacio je loptu koja je pogodila Gabrijela, ali arbitri su zaključili da nije bilo elemenata za kazneni udarac.

Pomoćni trener Njukasla, Džejson Tindal, zbog protesta je zaradio žuti karton, a domaći navijači ostali su ogorčeni odlukom.

Pogledajte tu spornu situaciju: 

Na kraju je upravo Gabrijel postao junak susreta – njegov pogodak glavom u šestoj minuti sudijske nadoknade donio je Arsenalu vrijednu pobjedu 1:2 i smanjio zaostatak za vodećim Liverpulom.

