Spektakl na Sent Džejms Parku: Njukasl poveo, Arsenal nakon velikog preokreta do pobjede

Arsenal je u derbiju šestog kola Premijer lige savladao Njukasl rezultatom 2:1, uz veliki preokret i gol Gabrijela u sudijskoj nadoknadi.

Izvor: Shutterstock

U šestom kolu Premijer lige Engleske, Njukasl je na svom terenu dočekao Arsenal, a duel je završen trijumfom gostiju rezultatom 1:2. Topnici su pokazali karakter, uspjeli da se izvuku iz teške situacije i dođu do velikog preokreta.

Prvu ozbiljniju priliku vidjeli smo već u 2. minutu kada je Viktor Đokereš šutirao, ali je golman Nik Poup odbranio njegov udarac. Samo tri minute kasnije Ebereči Eze zaprijetio je poslije odbijene lopte, no i tada je Poup bio siguran.

Arsenal je u 14. minutu dobio penal, ali je poslije intervencije VAR-a odluka promijenjena i najstroža kazna je poništena. Do sredine prvog poluvremena ređale su se šanse – Rikardo Kalafiori šutirao je tik pored stative, a Leandro Trosar pogodio je okvir gola. Na drugoj strani pokušao je Entoni Gordon, ali je Raja bio spreman.

Niz promašaja Arsenal je platio u 34. minutu. Poslije centaršuta Sandra Tonalija, Nik Votemade sjajno je skočio i glavom pogodio za vođstvo domaćih – 1:0.

U nastavku meča Arsenal je krenuo ofanzivnije. Prvo je u 55. minutu Eze šutirao preko gola, zatim je u 59. minutu pokušao Jirijan Timber, ali je Poup odbranio. U 65. minutu domaći su mogli do drugog gola preko Džejkoba Marfija, no šut mu je izblokiran. U 71. minutu Đokereš je bio najbliži golu, ali je njegov udarac zaustavljen prije same linije.

Topnici su izjednačili u 84. minutu – Mikel Merino matirao je domaćeg golmana nakon asistencije Deklana Rajsa i donio 1:1. Njukasl je ubrzo tražio penal, ali poslije VAR provjere sudija nije pokazao na bijelu tačku.

I kada se činilo da će utakmica završiti bez pobjednika, u šestoj minuti nadoknade Martin Odegard ubacio je iz kornera, a Gabrijel je snažnim udarcem glavom pogodio za potpuni preokret i konačnih 1:2.