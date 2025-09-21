logo
Arsenal i Siti igrali derbi, a Liverpul se jedini raduje: Čudne odluke Artete i Gvardiole u Premijer ligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Arsenal i Mančester siti podijelili su bodove u derbiju Premijer lige što je rezultat koji najviše raduje Liverpul koji je prvi na tabeli.

Arsenal i Mančester siti remizirali 1:1 Izvor: David Klein / Zuma Press / Profimedia

Derbi u Londonu se igrao, a slavi Liverpul. Zašto? Zato što su Arsenal i Mančester siti remizirali u petom kolu Premijer lige i tako obradovali sve navijače "crvenih" - 1:1. Dva različita poluvremena, trenersko nadmetanje Pepa Gvardiole i Mikela Artete i na kraju podjela bodova koja ne odgovara ni jednima ni drugima na startu sezone.

Siti je poveo već u 9. minutu kada je Erling Haland pogodio mrežu poslije asistencije Tijanija Rejndersa. Sa tim rezultatom se otišlo na pauzu. Tim iz Mančestera se povukao, čekao je svoje šanse više iz kontri i imao ih je. Upravo je norveški napadač bio previše sebičan u situaciji u kojoj je njegov tim mogao da duplira prednost kada je umjesto dodavanja šutirao pravo u golmana.

Arteta je promijenio sve kada je u 46. minutu uveo u igru Ezea i Saku umjesto Merina i Maduekea. Sa njima dvojicom je domaćin dobio novu dimenziju igre, više je napadao, ređao je šanse, ali su se gosti odlično branili. Onda je Gvardiola odlučio da iz igre izvede Halanda, ušao je Niko Gonzales u 76. minutu što je značilo da će do kraja da igra bez napadača.

Izgledalo je kao da će Siti da odnese cijeli plijen iz Londona, ali je u nadoknadi meča krenuo u napad, izgubio loptu, otvorio kontru, a Eze je poslao savršen pas u prostor ka Martineliju koji je lobovao Donarumu i izazvao delirijum na tribinama. I on je u igru ušao u drugom dijelu tako da su dvojica rezervista donijeli bod.

Upravo su odluke trenera nešto o čemu će se vjerovatno polemisati poslije meča. Zašto Arteta nije krenuo sa Ezeom ili Sakom, zašto je Gvardiola igrao bez napadača... Očekuje se da će ih za to pitati i novinari poslije okršaja.

Šta kaže tabela?

Poslije pet odigranih kola Liverpul je jedini tim koji ima svih pet pobjeda i 15 osvojenih bodova. Drugi je Arsenal sa 10, a isto toliko imaju Totenhem i Bornmut. Siti je započeo sezonu dosta loše i ima samo sedam poena iz pet mečeva što je premalo za tim sa velikim ambicijama.

U narednom kolu Arsenal čeka novi težak zadatak i duel sa Njukaslom na strani, Siti dočekuje Barnli, a Liverpul gostuje Kristal Palasu. Trenutno su u zoni ispadanja Aston Vila, Vest Hem i Vulverhempton.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Mančester siti Arsenal Premijer liga

