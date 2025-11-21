Trener Sarajeva pred gostovanje Rudaru: Očekujem težak meč u Prijedoru, ali želim progres

Fudbaleri Sarajeva će u subotu gostovati u Prijedoru u okviru 15. kola Premijer lige Bosne I Hercegovine.

Bordo tim je uoči reprezentativne pauze ušao u odličnu formu, upisao jetri uzastopne pobjede, pa s istim ambicijama putuje i u Prijedor.

Utakmicu protiv Rudara najavio je šef stručnog štaba tima sa “Koševa” Mario Cvitanović, koji je istakao da je pauza iskorištena maksimalno kvalitetno.

“Iskoristili smo pauzu jer nas čeka još pet utakmica i nemamo mnogo vremena za razvojne treninge. Prvu sedmicu smo iskoristili za razvoj, odigrali i prijateljski meč s Vukovarom koji nam je poslužio svrsi. Vidjeli smo igrače s manjom minutažom, neki su pokazali jako dobre stvari. Zadovoljan sam kako smo prezentovali klub i igru koju želimo igrati”, rekao je Cvitanović.

Veliki respekt za "bordo" tim Njegov kolega iz prijedorskog Rudara Perica Ognjenović naglasio je da ekipa Sarajeva zaslužuje maksimalan respekt. "Sarajevo je jedna od glavnih ekipa u našem prvenstvu, ekipa za svaki respekt, sa velikim brojem dobrih igrača koje treba ozbiljno shvatiti kao i svaku drugu veliku ekipu. Baš veliki respekt, i spremamo se najozbiljnije za njih", poručio je trener Prijedorčana.

Prema njegovim riječima, reprezentativci su se vratili u kadar, a onda dodao da neće biti nimalo nako njegovom timu na gostovanju u Prijedoru, bez obzira što je Rudar pretposljednji na tabeli.

“Mujkić, Gulijašvili i Mušija vratili su se iz reprezentacija. Pripremamo se za Rudar i, bez obzira na njihov položaj na tabeli, očekujem tešku utakmicu. To je nezgodan protivnik koji igra na specifičan način”, istakao je trener Sarajeva.

Dodatnu neizvjesnost donosi i loša vremenska prognoza.

“Kako čujem, vremenske prilike će određivati mnogo toga. Najavljuju kišu ili snijeg, pa je pitanje u kakvom će stanju biti teren. Nadam se da ćemo biti spremni na sve situacije. Čeka nas težak meč, ali želimo nastaviti naš progres”, zaključio je Cvitanović.

Meč u Prijedoru počinje u 16 časova, a sudiće ga Josip Martinović iz Čapljine.

