Paunovićeva Srbija nemoćna protiv šampiona Evrope: "Orlovi" dobili lekciju iz koje mora da se uči

Reprezentacija Srbije poražena na gostovanju Španiji, na početku novog ciklusa nacionalnog tima.

Izvor: JOSE JORDAN / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije gostovala je Španiji, ali aktuelnom šampionu Evrope nije mogla da pruži težak meč - bilo je ubjedljivih 3:0 za domaćina na stadionu Keramika u Viljarealu. Mikel Ojarzabal je postigao dva gola u prvom dijelu meča, Viktor Munjoz je potvrdio trijumf u nastavku, a Španija je imala još nekoliko dobrih šansi. Lamin Jamal je pogodio stativu, poništen je gol Fermina Lopeza, Dani Olmo nije realizovao najbolju šansu na meču, a Španci su nekoliko puta tražili penal.

Tim Luisa de la Fuentea je u potpunosti koristio meč, osim tokom prvih 15 minuta nastavka u kojima je Srbija uspijevala da parira. Tada je Veljko Birmančević postigao pogodak koji je poništen zbog prekršaja nad Markom Kukureljom, a ispostavilo se da je to bila i najopasnija situacija pred golom Unaja Simona.

Španija je imala posjed lopte od čak 79 odsto, sedam puta više udaraca ka golu rivala (14-2), pet puta više kornera (5-1) i gotovo tri puta više tačnih dodavanja (743-253). Demonstracija sile aktuelnog šampiona Evrope, koji će na Mundijalu 2026 biti kandidat za osvajanje trofeja.

Sa druge strane, Srbija neće učestvovati na Mundijalu. Za četiri dana "orlove" očekuje meč protiv Saudijske Arabije u Bačkoj Topoli, a tokom juna utakmica protiv Meksika i vjerovatno Argentine.