"Utakmica sa Argentinom je realna opcija": Srbija će spremati Lionela Mesija za Mundijal 2026

Generalni sekretar FSS Branko Radujko istakao da je meč Srbije protiv Argentine realna opcija.

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Španije (3:0) u pripremnoj utakmici koja je bila dobra provjera za oba nacionalna tima pred sve ono što slijedi. Za Špance je to Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku, za Srbiju formiranje novog igračkog kadra pod komandom selektora Veljka Paunovića - ali će biti i velikih izazova na terenu.

Prije nekoliko dana iz Argentine je stigla informacija da bi aktuelni svjetski šampion mogao da igra protiv Srbije pred početak Mundijala i da mu to bude jedna od posljednjih provjera forme. Da se stvarno nešto dešava potvrdio je selektor Argentine Luis Skaloni, a oglasio se i generalni sekretar FSS Branko Radujko.

"Znate da mi uvijek kažemo tek kada je gotovo, ali utakmica sa Argentinom jeste realna opcija. Vidjećemo, ima vremena do juna", rekao je Branko Radujko za "Mozzart Sport" i dodao: "Za nas je najteži dio bio da kada je izbio rat na Bliskom Istoku izađemo iz nemoguće situacije, i mi i Španci, da ne možemo da odemo tamo da odigramo utakmice koje smo ugovorili. Uspjeli smo da dogovorimo ovaj meč, koji je Španiji bio jako važan kao priprema za Svjetsko prvenstvo, a nama je bio važan da vidimo gdje smo u odnosu na najbolje ekipe na svijetu, s obzirom da ćemo igrati i u Ligi nacija sa nekima od najboljih u Evropi. Što se tiče juna, imamo Meksiko kao potvrđenu stvar i vrlo je realna opcija sa Argentinom, ali ne mogu da je potvrdim kao završenu, jer imamo još neke opcije".

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko osvrnuo se i na to što bi nacionalni tim u veoma kratkom roku mogao da odigra pripremne utakmice protiv dvije najbolje selekcije na svijetu - ujedno i najvećih favorita za osvajanje Svjetskog prvenstva koje se 2026. godine igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

"To su dvije prvoplasirane ekipe na listi FIFA, Španija prva, Argentina druga. To su i vrlo uticajni savezi i nama je veoma drago, čast nam je i veoma korisno za nas da imamo i negujemo prijateljske odnose, pune međusobnog poštovanja sa tim savezima. Radeći sa njima mi ćemo unapređivati sebe", rekao je Radujko.