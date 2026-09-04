Odluka kluba iz Istanbula poremetila planove crveno-bijelih posljednjeg dana prelaznog roka

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

FK Crvena zvezda željela je da posljednjeg dana ljetnjeg prelaznog roka u svoje redove vrati Ognjena Mimovića. Ali...

Poslije pregovora između čelnika Crvene zvezde i Fenerbahčea o mogućoj pozajmici, fudbaler je odbio da se vrati na Marakanu.

Ognjen Mimović u dresu srpske reprezentacije

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Neočekivana vijest iz Istanbula

Ostali su zatečeni ljudi iz Crvene zvezde odlukom Ognjena Mimovića (21), jer je nisu očekivali. Spekulisalo se da desni bek reprezentacije Srbije želi da ostane u Turskoj i bude na oku ljudima iz Fenerbahčea, a onda je iz Istanbula došla krajnje neočekivana vijest.

Informacija koja u potpunosti objašnjava odluku Ognjena Mimovića da se ne vrati u Crvenu zvezdu. Naime, Fenerbahče je licencirao srpskog fudbalera za Ligu šampiona i on će tokom jesenjeg dijela sezone igrati za taj klub. Činjenica je da je Mimović imao sjajne pripreme i da je ostavio odličan utisak na trenera Ismaila Kartala.

Vidi opis Sad je jasno zašto je Mimović izignorisao Zvezdu: Desni bek dobio ponudu koja se ne odbija Ognjen Mimović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Starsport Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: www.crvenazvezdafk.com Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: www.crvenazvezdafk.com Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Screenshot Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: www.crvenazvezdafk.com Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: www.crvenazvezdafk.com Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: www.crvenazvezdafk.com Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Starsport Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: www.crvenazvezdafk.com Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: www.crvenazvezdafk.com Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: www.crvenazvezdafk.com Br. slika: 11 11 / 11

Žestoka konkurencija

S obzirom na to da je šef struke Fenera u dogovoru sa rukovodstvom kluba i svojim stručnim štabom donio odluku da licencira Ognjena Mimovića, sasvim je jasno zašto je fudbaler odbacio bilo kakvu mogućnost povratka u Beograd. Jednostavno, želi da se bori za svoje mjesto u timu, a konkurencija mu je žestoka, u vidu Portugalca Nelsona Semeda i reprezentativca Turske Merta Muldura.

Očigledno je da trener Fenerbahčea Ismail Kartal smatra da mu je Mimović potreban u rotaciji, jer će klub, pored Lige šampiona, da se bori za titulu u Turskoj, kao i za trofej u nacionalnom kupu. U dosadašnjem dijelu sezone Srbin nije bio nijednom ni na klupi Fenera.

Ognjen Mimović ima iskustvo igranja u Ligi šampiona i to iz vremena kada je nosio dres Crvene zvezde. U Fenerbahče je stigao u ljeto 2025. za 6.700.000 evra. Međutim, nije se nametnuo u novom klubu, pa je bio na pozajmicama u ruskom Zenitu i kiparskom Pafosu.