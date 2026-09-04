Odluka kluba iz Istanbula poremetila planove crveno-bijelih posljednjeg dana prelaznog roka
FK Crvena zvezda željela je da posljednjeg dana ljetnjeg prelaznog roka u svoje redove vrati Ognjena Mimovića. Ali...
Poslije pregovora između čelnika Crvene zvezde i Fenerbahčea o mogućoj pozajmici, fudbaler je odbio da se vrati na Marakanu.
Neočekivana vijest iz Istanbula
Ostali su zatečeni ljudi iz Crvene zvezde odlukom Ognjena Mimovića (21), jer je nisu očekivali. Spekulisalo se da desni bek reprezentacije Srbije želi da ostane u Turskoj i bude na oku ljudima iz Fenerbahčea, a onda je iz Istanbula došla krajnje neočekivana vijest.
Informacija koja u potpunosti objašnjava odluku Ognjena Mimovića da se ne vrati u Crvenu zvezdu. Naime, Fenerbahče je licencirao srpskog fudbalera za Ligu šampiona i on će tokom jesenjeg dijela sezone igrati za taj klub. Činjenica je da je Mimović imao sjajne pripreme i da je ostavio odličan utisak na trenera Ismaila Kartala.
Sad je jasno zašto je Mimović izignorisao Zvezdu: Desni bek dobio ponudu koja se ne odbija
Ognjen Mimović
Žestoka konkurencija
S obzirom na to da je šef struke Fenera u dogovoru sa rukovodstvom kluba i svojim stručnim štabom donio odluku da licencira Ognjena Mimovića, sasvim je jasno zašto je fudbaler odbacio bilo kakvu mogućnost povratka u Beograd. Jednostavno, želi da se bori za svoje mjesto u timu, a konkurencija mu je žestoka, u vidu Portugalca Nelsona Semeda i reprezentativca Turske Merta Muldura.
Očigledno je da trener Fenerbahčea Ismail Kartal smatra da mu je Mimović potreban u rotaciji, jer će klub, pored Lige šampiona, da se bori za titulu u Turskoj, kao i za trofej u nacionalnom kupu. U dosadašnjem dijelu sezone Srbin nije bio nijednom ni na klupi Fenera.
Ognjen Mimović ima iskustvo igranja u Ligi šampiona i to iz vremena kada je nosio dres Crvene zvezde. U Fenerbahče je stigao u ljeto 2025. za 6.700.000 evra. Međutim, nije se nametnuo u novom klubu, pa je bio na pozajmicama u ruskom Zenitu i kiparskom Pafosu.