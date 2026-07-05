Mladi srpski košarkaš Bogoljub Marković imao je sjajnu partiju u Ljetnoj ligi.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Dok košarkaška reprezentacija Srbije bije bitke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, Bogoljub Marković već krči svoj put "preko bare". Doskorašnji igrač Mege je imao želju da obuče nacionalni dres ovog ljeta, ali ipak je odlučio da se "zagrije" za ono što ga čeka u NBA ligi naredne sezone.

On je zaigrao u Ljetnoj ligi za Milvoki Bakse protiv Golden Stejta i odmah je imao zapaženu partiju. Srpski reprezentativac imao je 14 poena i šest skokova u pobjedi 97:83 i definitivno je poslao poruku da je spreman za najveću scenu.

Bogi buckets.



He's up to 12 points on 6/9 shooting.pic.twitter.com/XYMewvoFRy — Milwaukee Bucks (@Bucks)July 4, 2026

Marković iza sebe ima sjajnu sezonu, pošto je proglašen za MVP-ja ABA lige sa prosjekom od 18,9 poena, 8,9 skokova i 2,6 asistencija uz po jednu ukradenu loptu i jednu blokadu. Dobio je još jedno individualno priznanje, za najboljeg mladog igrača u regionalnom takmičenju.

Vidi opis Bogoljub Marković već hara Amerikom: Srbin spreman za najveću scenu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS, Marko Metlas/Sportida Br. slika: 11 11 / 11

Krilni centar je prošle godine izabran kao 47. pik na draftu, vratio se u Srbiju da odigra još jednu sezonu sa Megom, da bi nedavno potpisao ugovor sa Milvoki Baksima koji ozbiljno računaju na njega u budućnosti.