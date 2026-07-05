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Bogoljub Marković već hara Amerikom: Srbin spreman za najveću scenu

Bogoljub Marković već hara Amerikom: Srbin spreman za najveću scenu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Mladi srpski košarkaš Bogoljub Marković imao je sjajnu partiju u Ljetnoj ligi.

Bogoljub Marković odličan u Ljetnoj ligi Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Dok košarkaška reprezentacija Srbije bije bitke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, Bogoljub Marković već krči svoj put "preko bare". Doskorašnji igrač Mege je imao želju da obuče nacionalni dres ovog ljeta, ali ipak je odlučio da se "zagrije" za ono što ga čeka u NBA ligi naredne sezone.

On je zaigrao u Ljetnoj ligi za Milvoki Bakse protiv Golden Stejta i odmah je imao zapaženu partiju. Srpski reprezentativac imao je 14 poena i šest skokova u pobjedi 97:83 i definitivno je poslao poruku da je spreman za najveću scenu.

Marković iza sebe ima sjajnu sezonu, pošto je proglašen za MVP-ja ABA lige sa prosjekom od 18,9 poena, 8,9 skokova i 2,6 asistencija uz po jednu ukradenu loptu i jednu blokadu. Dobio je još jedno individualno priznanje, za najboljeg mladog igrača u regionalnom takmičenju.

Krilni centar je prošle godine izabran kao 47. pik na draftu, vratio se u Srbiju da odigra još jednu sezonu sa Megom, da bi nedavno potpisao ugovor sa Milvoki Baksima koji ozbiljno računaju na njega u budućnosti.

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Bogoljub Marković

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