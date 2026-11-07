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Bogoljub Marković mora na kaljenje: Milvoki ga poslao u Razvojnu ligu

Bogoljub Marković mora na kaljenje: Milvoki ga poslao u Razvojnu ligu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Mladi srpski košarkaš Bogoljub Marković nije bio u sastavu za meč sa Torontom.

Bogoljub Marković na kaljenju u Razvojnoj ligi Izvor: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Reprezentativac Srbije Bogoljub Marković poslat je "na kaljenje" u Dži ligu, pa ga nije bilo u sastavu Milvoki Baksa za meč protiv Toronto Reptorsa.

Tim Darka Rajakovića je slavio sa 121:107, i to bez najveće zvijezde tima Kavaja Lenarda. Pred sam meč, Milvoki je odlučio da Marković neće biti u konkurenciji i da će naredne dane provesti u razvojnom timu.

Toronto je predvodio Ar Džej Beret sa 27 poena, sedam skokova i pet asistencija, ispratio ga je Elajdža Martin sa 27 poena i četiri skoka, dok je Džamal Šed uz 10 poena imao čak 16 asistencija. Što se tiče Baksa, najbolji kod njih bio je Tajler Hiro sa 23 poena.

Kako je Marković debitovao?

Bogoljub Marković je na debiju za Milvoki odigrao pet minuta, ali je za to vrijeme uspio da se upiše u listu strijelaca, postigao je dva poena i zabilježio jedan skok. To je bilo 29. oktobra protiv Hjuston Roketsa kada je najbolju partiju u sezoni odigrao srpski šuter Bogdan Bogdanović.

Pred Markovićem je veliki put i dosta dokazivanja na najvećoj košarkaškoj sceni, a upravo mu Bogdanović i Jokić mogu biti zvijezde vodilje.

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Tagovi

Bogoljub Marković Razvojna liga

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