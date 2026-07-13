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Loša partija Bogoljuba Markovića u Ljetnjoj NBA ligi

Loša partija Bogoljuba Markovića u Ljetnjoj NBA ligi

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Reprezentativac Srbije Bogoljub Marković odigrao je loš meč u Ljetnjoj ligi.

losa partija bogoljuba markovica u ljetnjoj ligi Izvor: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš Bogoljub Marković se priprema za najveću scenu u Ljetnjoj ligi. U prve dvije utakmice je imao više nego solidan učinak, dok je u porazu od San Antonio Sparsa (90:80), odigrao nešto slabiji meč.

MVP ABA lige je za 26 minuta na terenu postigao sedam poena (2/3 za dva, 1/4 za tri), uz to je dodao šest skokova, dvije asistencije, ali i tri izgubljene lopte. Sigurno je da u Milvoki Baksima očekuju mnogo više od njega, a prije svega, moraće da unaprijedi šut sa distance.

Doskorašnji igrač Mege i reprezentativac Srbije je dio velike rekonstrukcije Baksa koja je počela odlaskom Janisa Adetokumba i na njega se i te kako računa u budućnosti.

Marković iza sebe ima sjajnu sezonu, pošto je proglašen za MVP-ja ABA lige sa prosjekom od 18,9 poena, 8,9 skokova i 2,6 asistencija uz 1 ukradenu loptu i jednu blokadu. Dobio je još jedno individualno priznanje, za najboljeg mladog igrača u regionalnom takmičenju.

Krilni centar je prošle godine izabran kao 47. pik na Draftu, vratio se u Srbiju da odigra još jednu sezonu sa Megom, da bi nedavno potpisao ugovor sa Milvoki Baksima koji su spremni da mu pruže šansu.

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Bogoljub Marković izjava posle Turske
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Bogoljub Marković

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