Kristijano Ronaldo prvi fudbaler-multimilijarder: Staje dah od njegove nedjeljne plate u Saudijskoj Arabiji

Kristijano Ronaldo postaje prvi multimilijarder u fudbalu, sa godišnjom zaradom od 268 miliona evra u Saudijskoj Arabi

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kristijano Ronaldo (41) postao je prvi multimilijarder u istoriji fudbala nakon što je ove godine, prema podacima magazina "Forbs", prihodovao 268 miliona funti.

Portugalska legenda navodno je prešla granicu od dvije milijarde dolara ukupne zarade u karijeri ranije ove godine, samo šest godina nakon što je postala prvi fudbaler koji je premašio cifru od milijardu dolara.

Ronaldov uspon na vrh dolazi u trenutku kada se ponovo našao na čelu "Forbsove" liste zato što i dalje zarađuje ogroman novac u saudijskom Al-Nasru. Nezvanično, 534.000 evra dnevno! Pored toga, samo u 2026. zaradio je 50 miliona evra van terena, u vidu sponzorskih ugovora i poslova koji nemaju veze direktno sa sportom.

Samo Ronaldova zarada van terena premašuje ukupne prihode svih njegovih kolega, osim četvorice najplaćenijih!

Top 10 najplaćenijih fudbalera u 2026

Kristijano Ronaldo - 268 miliona evra Lionel Mesi - 130 miliona Kilijan Mbape - 89,5 miliona Erling Holand - 76,4 miliona Vinisijus - 68 miliona Lamin Jamal - 48,9 miliona Sadio Mane - 47,7 miliona Džud Belingem - 47,7 miliona Hari Kejn - 37 miliona Mohamed Salah - 35,8 miliona evra

Portugal kaznio Ronalda 255 evra

Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Kristijano Ronaldo platiće za njega zaista zanemarljiv iznos od 255 evra za kaznu Fudbalskom savezu Portugala, koji ga je sankcionisao za to što je samovoljno otišao iz reprezentacije početkom oktobra.