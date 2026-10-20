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Kristijano Ronaldo se bruka u Saudijskoj Arabiji: Nevjerovatni promašaji "najvećeg svih vremena"

Kristijano Ronaldo se bruka u Saudijskoj Arabiji: Nevjerovatni promašaji "najvećeg svih vremena"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Kristijano Ronaldo imao je loš dan u Saudijskoj Arabiji, promašivši penal i zicer u pobjedi Al Nasra protiv Neoma (1:0).

Nevjerovatni promašaji Kristijana Ronalda Izvor: Screenshot

Kristijano Ronaldo (41) mučio se u pobjedi svog Al Nasra protiv Neoma (1:0) u Saudijskoj Arabiji. Promašio je cijeli gol iz penala u 45+6', a onda je u drugom dijelu meča sa dva i po metra promašio cijeli gol kad je morao da ga pogodi.

Na dan kada ga je bivši menadžer Mančester junajteda Erik Ten Hag "prozvao" da ne trenira dovoljno i da nije spreman, "CR7" je imao zaista loš dan.

Pogledajte promašeni penal...

Pa i promašeni zicer:

Na Ronaldovu sreću, njegov zemljak Žoao Feliks (26) dao je atraktivan gol u 61. minutu, zakucavši loptu u mrežu jakim udarcem sa ivice šesnaesterca, za konačnih 1:0. Al Nasr je ovom pobjedom dospio na treće mjesto, sa tri boda manje od lidera, Al Kadisije, na čijoj klupi sjedi Brendan Rodžers.

Kristijano se nije primakao 1000. golu

Ronaldo će svoj 982. gol u karijeri čekati bar do narednog ponedjeljka, 26. oktobra i utakmice protiv Al-Vasla iz Emirata u Azijskoj Ligi šampiona. Posljednji je postigao baš u tom takmičenju, protiv Neftčija iz Uzbekistana 12. oktobra.

Samoproglašeni "najveći fudbaler svih vremena" očigledno neće tako brzo postići preostalih 19 golova, ali znajući koliko je uporan, sigurno je da će igrati koliko god je potrebno da ostvari taj cilj. Pod ugovorom je sa Al Nasrom do 30. juna 2027.

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Tagovi

Kristijano Ronaldo Saudijska Arabija Al Nasr

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