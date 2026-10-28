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Kristijano Ronaldo je nadmašio Lionela Mesija u "VJečnoj Zlatnoj lopti"

Kristijano Ronaldo je nadmašio Lionela Mesija u "VJečnoj Zlatnoj lopti"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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U izboru za najboljeg osvajača Zlatne lopte svih vremena Kristijano Ronaldo nadmašio Lionela Mesija i našao se čak tri puta u Top5.

kristijano rolando vječna zlatna lopta Izvor: JOHAN NILSSON / AFP / Profimedia

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo je pobjednik izbora za najboljeg osvajača Zlatne lopte svih vremena, koji je organizovao prestižni francuski magazin "Frans fudbal". Treba istaći i da on nije rekorder po broju ovih priznanja.

Povodom 70. godišnjice dodjele Zlatne lopte, ljubitelji fudbala širom planete pozvani su da glasaju za najboljeg osvajanja ovog prestižnog priznanja u istoriji. Tako je uspostavljena "Vječna Zlatna lopta", koju su fudbalski navijači uručili Ronaldu.

Portugalac je trijumfovao zahvaljujući sezoni 2007/08, koju je odigrao u dresu Mančester junajteda, dok je Lionel Mesi zauzeo drugo mjesto sa svojom nezaboravnom 2012. godinom. Naravno, ovakav izbor izabraće mnogo kontroverzi, a navijači širom svijeta porediće dvije spektakularne sezone dvojice velikana.

Treće mjesto takođe je pripalo Kristijanu Ronaldu, četvrto mjesto ponovo Lionelu Mesiju, a Portugalac je završio i na petoj poziciji u ovoj anketi. U konkurenciji za nagradu koja je sada uspostavljena bili su samo fudbaleri koji su najmanje dva puta osvajali Zlatnu loptu u prošlosti.

Kristijano Ronaldo je u karijeri osvojio pet Zlatnih lopti, šest puta je bio drugi, a jednom treći u izboru za ovu prestižnu nagradu. Sa druge strane, Lionel Mesi ima osvojenih čak osam Zlatnih lopti, uz pet drugih i jedno treće mjesto.

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01:05
Kristijano Ronaldo tuguje zbog ispuštene titule zbog kiksa na Al-Nasr Al-Hilal
Izvor: YouTube/AlfonsoR10
Izvor: YouTube/AlfonsoR10

(MONDO)

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Tagovi

Kristijano Ronaldo Lionel Mesi Zlatna lopta

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