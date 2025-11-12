"Bio je unutra sa ženom i djecom": Lopovi upali u kuću poznatog fudbalera, isplivali detalji

Pljačkaši su upali u kuću Rahima Sterlinga i to dok je on bio unutra sa ženom i djecom, ali se srećom sve dobro završilo. Pokrenuta je istraga.

Izvor: Ian Stephen / Actionplus / Profimedia

Rahim Sterling (30) prošao je kroz dramatične trenutke u sopstvenoj kući. Lopovi su upali u njegovu kuću u Londonu dok je bio unutra sa svojom suprugom Pejdž Milijan i djecom. Dobra vijest je da se sve dobro završilo... Ovo je drugi put da mu se nešto slično dešava.

Pljačkaši su upali u kuću, pretpostavlja se da su očekivali da unutra nema nikoga i kada su čuli glasove i da je kuća puna, krenuli su da bježe. Svi su bezbjedni, a policija je pokrenula istragu o cijelom slučaju.

Chelsea's Raheem Sterling victim of burglary againpic.twitter.com/sQ2B2eGjr3 — ESPN UK (@ESPNUK)November 12, 2025

"Možemo da potvrdimo da je Sterling bio žrtva pokušaja pljačke. Sa porodicom je bio u kući kada se to dogodilo. Cijenimo njegovu privatnost i bezbjednost, ali smo zahvalni što možemo da potvrdimo da su svi bezbjedni i molimo sve da poštuju njegovu privatnost", navodi se u saopštenju koje je stiglo od ljudi koji su zaduženi za odnose sa javnošću u njegovo ime.

Gdje igra Sterling?

Sterling je karijeru počeo u Liverpulu, tamo je igrao tri godine i bio je viđen kao nosilac igre "crvenih" u budućnosti. Ali, to se nije dogodilo, pošto je prešao u Mančester siti i tamo je proveo sedam godina. Osvojio je četiri titule u Premijer ligi, igrao finale Lige šampiona, pa je onda prešao u Čelsi. Nije se snašao na "Stamford bridžu", pa je prošle godine poslat na pozajmicu u Arsenal, ali nije došlo do otkupa njegovog ugovora.

Vratio se u Čelsi, Enco Mareska ne računa na njega, odstranjen je iz tima, ali ne želi da ode tek tako. Ima ugovor na još dvije godine i prima 300.000 funti nedjeljno...