Otišao je najveći pljačkaš u Premijer ligi: Zarađivao 350.000 evra nedjeljno i nikad nije igrao

Nakon pola godine tokom kojih nije igrao fudbal, Rahim Sterling prelazi u Holandiju gdje će nastupati za Fejnord.

Izvor: Ian Stephen / Actionplus / Profimedia

Najštetniji ugovor Premijer lige raskinut je prije dvije nedjelje, a nekadašnji fudbaler Čelsija već ima novi klub - Rahim Sterling (31) je povukao neočekivan potez i napustio Englesku. Iskusni krilni napadač predstavljen je kao novi fudbaler Fejnorda, sa kojim će se u nastavku sezone boriti za što bolji plasman u prvenstvu Holandije jer su iz ostalih takmičenja već eliminisani.

Za Sterlinga će ovo biti prilika da oživi karijeru, pošto prethodnih mjeseci uopšte nije igrao. On je bio pod ugovorom sa timom iz Londona, koji na njega uopšte nije računao. Slično je bilo i prošle sezone, kada ga je Čelsi pozajmio Arsenalu za drugi dio sezone, jer im se krilni napadač nikako nije uklapao u planove.

Ipak, ima onih koji vjeruju da Sterling i dalje ima šta da ponudi. Fejnord mu je dao ugovor do kraja sezone, a Rahim Sterling trebalo bi da bude kapitalno pojačanje u borbi za drugu poziciju i plasman u Ligu šampiona. Da li od bivšeg reprezentativca Engleske može da se očekuje nešto tek treba da vidimo, a pitanje je i kako će se prilagoditi životu van Engleske jer mu je ovo prvi inostrani angažman u karijeri.

Kakvu karijeru ima Rahim Sterling?

Izvor: Profimedia

Nekadašnji reprezentativac Engleske ponikao je u Kvins Park Rendžersu, ali je do seniorskog fudbala stigao u Liverpulu. Za slavni tim sa Enfilda odigrao je 129 zvaničnih utakmica, uz učinak od 23 gola i 18 asistencija. Preselio se u Mančester siti gdje je na 339 mečeva imao 131 gol i 86 asistencija, dok je za Čelsi odigrao 81 meč uz 19 golova i 15 asistencija. Prethodne sezone kao pozajmljeni fudbaler igrao je za Arsenal, gdje je na 28 mečeva imao jedan gol i pet asistencija. Za reprezentaciju Engleske odigrao je 82 meča i postigao 20 golova!

Kao fudbaler Mančester sitija, Rahim Sterling je osvojio četiri titule u Premijer ligi, pet trofeja u Liga kupu, jedan trofej u FA kupu i jedan Komjuniti šild. Dok je nastupao za "građane", Rahim Sterling je jednom proglašen za najboljeg igrača godine u klubu, što je velika čast kada se ima u vidu ko su mu sve bili saigrači.