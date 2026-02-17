NBA igrači napokon priznali: Nikola Jokić se 10 godina mučio da ovo dokaže

Srpski košarkaš Nikola Jokić dobio je priznanje koje mu i pripada - najveće NBA zvijezde potvrdile su da je Srbin najbolji među najboljima

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tokom Ol-star vikenda u Los Anđelesu, portal "Atletik" anketirao je više od 30 NBA zvijezda o najboljima u ligi. Odabrana su najveća imena lige da na specijalnom vikendu prestavljaju sebe, klubove čije dresove brane i čitav sistem takmičenja, a tom prilikom glasali su i za najboljeg među njima na ovoj vikend-smotri.

Najviše glasova za najboljeg igrača NBA dobio je Nikola Jokić. Srpski centar je bio prvi sa ukupno pet poena, dok je Šej Gildžus-Aleksander zauzeo drugo mjesto sa tri poena. Luka Dončić i Donovan Mičel podijelili su treću poziciju sa po dva poena, a po jedan poen osvojila je šestorica drugih košarkaša. Zanimljivo je da niko nije glasao za Lebrona Džejmsa i Stefa Karija.

Jokić, koji ove sezone prosječno bilježi tripl-dabl sa 28,7 poena, 12,3 skoka i 10,7 asistencija po meču, opravdao je povjerenje saigrača i dominirao anketom. "Moram da kažem da je to Nikola Jokić. Šta sve radi, koliko znači za tim, brojke koje postiže i koliko lako postiže poene", rekao je Norman Pauel.

"Dominira toliko dugo i ono što radi svake večeri je impresivno", rekao je Džejlen Džonson.

Međutim, komentari koje je Somborac dobio nisu dovoljni da bi Srbin postao MVP lige i po četvrti put. Iako je i u sezoni za nama bilježio nestvarne brojke, to čini i u novoj. Ipak, maestralna igra nije dovoljna prema mišljenju kritičara koji su u sezoni 2024/25 odlučili da priznanje dodijele Šeju Gildžes-Aleksanderu koji je po prvi put postao najkorisniji igrač lige, pa je zbog toga i imao prednost. Velika borba između Jokića i Kanađanina nastaviće se i u tekućoj sezoni.

Anketa je obuhvatila i druga pitanja - među najvećim problemima u NBA ligi igrači su izdvojili povrede. Kada je riječ o najboljem podkastu, pobjedu je odnio Džef Tig.