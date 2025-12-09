logo
"Niko u klubu nije smio da kaže Zlatanu Ibrahimoviću da mora da ode"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Bivši izvršni direktor Los Anđeles Galaksija Denis te Kloese ispričao je kako niko u klubu nije smio da kaže Zlatanu Ibrahimoviću da neće produžiti ugovor sa njim

zlatanu ibrahimovicu nisu smjeli da kazu da dobija otkaz Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Zlatan Ibrahimović (44) poznat je kao neko ko uvijek kaže ono što misli, jasno i direktno i ne zanima ga ko će kako da reaguje na to. Tako je bilo i kada je igrao u Los Anđelesu, a došlo je do te mjere da niko u klubu nije smio da mu kaže da je dobio otkaz.

Tačnije, da neće doći do produžetka saradnje sa njim.

Detalje o toj situaciji ispričao je bivši izvršni direktor Galaksija Denis te Klose, koji je na sebe preuzeo odgovornost da obavi neprijatan razgovor sa švedskim fudbalerom.

"Morao sam ja da mu kažem, jer niko drugi nije smio. Pozvao sam ga u svoju kancelariju i rekao mu da nećemo produžiti ugovor sa njim", ispričao je te Kloese u podkastu "Dutch Dragons".

Onda je uslijedila reakcija Ibrahimovića, u njegovom stilu kako bi se reklo.

"Kada sam mu to rekao, Zlatan mi je odgovorio 'tu griješiš, ja neću da produžim svoj ugovor'", prepričao je Kloese kako je to prošlo.

Kako je Zlatan igrao u Los Anđelesu?

Ibrahimović je poslije haosa u Mančester Junajtedu odlučio da ode u Ameriku i da potpiše za Los Anđeles Galaksi. Tamo je proveo jednu sezonu i odmah po dolasku je dobio kapitensku traku. Već na debitantskom meču protiv Čikaga je postigao gol. Nije uspio da dođe do trofeja, a kada mu je saopšteno da neće doći do nastavka saradnje oglasio se na društvenim mrežama.

"Htjeli ste Zlatana, dao sam vam Zlatana, priča se nastavlja. Vratite se da gledate bejzbol", napisao je Ibrahimović tada na Tviteru i poslije toga otišao u Milano gdje je završio karijeru i potom postao jedan od savjetnika predsjednika kluba.

(MONDO)

Tagovi

Zlatan Ibrahimović LA Galaksi

