logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Moć je ništa bez Zlatana": Ibrahimović objavio snimak sa plaže i izveo spektakularan potez

"Moć je ništa bez Zlatana": Ibrahimović objavio snimak sa plaže i izveo spektakularan potez

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Zlatan Ibrahimović oglasio se iz Dubaija i objavio snimak na kome pokazuje da još umije da napravi spektakularne poteze sa loptom

Zlatan Ibrahimović igra fudbal na plaži u Dubaiju Izvor: Printscreen/X/Ibra official

Zlatan Ibrahimović privlači veliku pažnju gdje god da se pojavi. Tako je sada objavio i jedan snimak iz Dubaija gdje je na plaži izveo jedan spektakularan potez. Uz sve to imao je i komentar u svom stilu.

"Moć je ništa bez Zlatana", napisao je Ibrahimović na društvenim mrežama.

Prvo je podigao loptu, stavio je na svoj vrat, pa se onda spustio i pokazao da može da radi i sklekove sa loptom. Onda je ustao i izveo "makazice". Poslao je loptu u vodu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zlatan Ibrahimović Dubai plaža

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC