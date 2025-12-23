"Moć je ništa bez Zlatana": Ibrahimović objavio snimak sa plaže i izveo spektakularan potez

Zlatan Ibrahimović oglasio se iz Dubaija i objavio snimak na kome pokazuje da još umije da napravi spektakularne poteze sa loptom

Izvor: Printscreen/X/Ibra official

Zlatan Ibrahimović privlači veliku pažnju gdje god da se pojavi. Tako je sada objavio i jedan snimak iz Dubaija gdje je na plaži izveo jedan spektakularan potez. Uz sve to imao je i komentar u svom stilu.

"Moć je ništa bez Zlatana", napisao je Ibrahimović na društvenim mrežama.

Power is nothing without Zlatanpic.twitter.com/jJ64QSo74v — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official)December 23, 2025

Prvo je podigao loptu, stavio je na svoj vrat, pa se onda spustio i pokazao da može da radi i sklekove sa loptom. Onda je ustao i izveo "makazice". Poslao je loptu u vodu.